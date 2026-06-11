Dieci pezzi chiave per accompagnarvi dalle giornate in spiaggia agli aperitivi al tramonto. Vi aiutiamo noi a creare la valigia pronta a seguirvi in ogni destinazione estiva

Con l'arrivo della bella stagione torna anche il desiderio di partire, inseguendo il sole, il mare e quel senso di leggerezza che solo l'estate sa regalare. Siamo tutti d'accordo, non è così? Ma prima di lasciarsi alle spalle la routine quotidiana c'è un rito che accomuna ogni fashion lover: preparare la valigia perfetta.

La regola è semplice: puntare su pochi pezzi selezionati con cura, capaci di accompagnarci in ogni momento della giornata. Dalla colazione vista mare alle lunghe passeggiate sul bagnasciuga, fino all'aperitivo al tramonto, il guardaroba estivo ideale è costruito attorno a capi versatili e tessuti naturali.

Le silhouette per noi si fanno morbide e rilassate, i materiali diventano leggeri e traspiranti, mentre la palette si ispira ai colori della natura: sabbia, bianco ottico, beige caldo e sfumature che ricordano il mare e il cielo estivo. È la stagione del lino, degli abiti maxi fluidi che seguono il movimento del corpo, degli accessori intrecciati che evocano immediatamente l'atmosfera delle località balneari più esclusive.

A rendere ancora più chiaro l’immaginario della stagione (e della valigia perfetta) è anche la nuova campagna "The Beach Club" di Parfois. Ambientata nelle Isole Baleari, cattura l’essenza di un’estate libera e luminosa, tra giornate al mare e atmosfere spensierate. Attraverso lo sguardo del fotografo Ángel Castellanos e con la partecipazione di Cristina Cheni, la collezione prende vita in un racconto fatto di movimento, colore ed energia mediterranea.

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La vera eleganza estiva risiede nella capacità di scegliere ciò che funziona davvero. Un guardaroba ben studiato permette di creare look diversi con pochi elementi, mantenendo sempre un'allure sofisticata e contemporanea.

Se avete già prenotato un viaggio al mare, qualunque sia la vostra destinazione, da una spiaggia mediterranea, un'isola lontana o una fuga per il weekend, ricordate che esistono alcuni indispensabili che meritano un posto d'onore in valigia.

E questi pezzi iconici stagione dopo stagione continuano a rappresentare l'essenza stessa dell'estate e trasformano ogni partenza nell'occasione perfetta per esprimere il proprio stile.

La valigia perfetta: 10 summer essentials da portare subito

CHARLES&KEITH

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PARFOIS

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H&M

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MANGO top in lino

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MANGO bottom in lino

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ZARA

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COS

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UNIQLO

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PULL&BEAR

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UNISA

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TRIUMPH

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JIMMY FAIRLY

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