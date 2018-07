Fuga romantica verso le isole Cicladi oppure vacanza culturale tra le suggestive bellezze artistiche dell’Acropoli di Rodi? Quale sia la vostra meta non avrà alcuna importanza perché la Grecia merita di essere visitata almeno una volta nella vita. E allora perché non farlo con stile?

Ecco i capi e gli accessori essential da portare con sé: un leggero caftano in seta da indossare in riva al mare dall’alba al tramonto; un paio di espadrillas in corda; una gonna godet a ruota e al calar della sera per un look da dea un maxi dress in stile peplo. Infine puntate sugli accessori in rafia, nappine, frange e perline colorate.

Per non sbagliare, vi consigliamo una palette dalle tonalità celeste cielo, blu profondo Egeo e bianco calce.

Per la gallery ci siamo ispirati al look di Sophie protagonista del nuovo musical Mamma Mia! Here we go again.

Non ci resta a questo punto che augurarvi buon viaggio!

MARCH 11 Mini abito in fresco lino squisitamente ricamato.

Credits: stylebop.com

ANCIENT GREEK SANDALS Sandali flat in borbisa pelle naturale.

Credits: ancient-greek-sandals.com

CAROLINE CONSTAS Costume da mare due pezzi di colore azzurro mare.

Credits: net-à-porter.com

DODO Ciondolo a forma di stella marina in oro giallo 18 carati.

Credits: dodo.it

DODO BAR OR Top in tessuto di cotone ricamato con deliziose nappine bianche e celesti.

Credits: farfetch.com

KALITA Maxi abito Aphrodite con scollo a "V" realizzato in organza di seta.

Credits: matchesfashion.com

LIU JO Occhiali da sole con montatura a farfalla.

Credits: liujo.com





MARELLA Pantalone modello a sigaretta stampato con motivi geometrici bianchi e blu.

Credits: it.marella.com

SENSI STUDIO Borsa a mano realizzata in rafia multicolor.

Credits: shopbop.com

ZARA Gonna blu Egeo in soffice tessuto plissé.

Credits: zara.com