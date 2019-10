Più che una tendenza, il total denim è uno dei "salva look" più furbi e veloci. Ecco 5 abbinamenti che vi conquisteranno quest'autunno

Che il denim sia un alleato indispensabile nel nostro dress code quotidiano non è certo un segreto.

No, non parliamo solo dei nostri fedelissimi jeans senza cui non potremmo praticamente sopravvivere.

Ma anche delle giacche, delle camicie, delle gonne, dei vestiti e persino di scarpe e borse: tutti rigorosamente declinati in questo tessuto che per noi è imbattibile.

Da indossare singolarmente, certo. Ma anche i look total denim hanno sempre il loro fascino, non trovate?

Se siete alla ricerca di qualche idea per mixare tra loro i capi in denim protagonisti dell'autunno-inverno, eccovi accontentate con 5 outfit a cui sarà difficile dire di no.





Giacca in denim + gonna in denim





Giacca corta TOPSHOP, pencil skirt MCQ ALEXANDER MCQUEEN, t-shirt SAINT LAURENT, stivaletti ALEXANDER WANG, tracolla in pelle GUCCI

Credits: topshop.com, net-a-porter.com, gucci.com





Camicia di jeans chiara + jeans skinny scuri





Camicia H&M, jeans MANGO, pelliccia MARELLA, stivaletti GIANVITO ROSSI, borsa a mano VALEXTRA

Credits: hm.com, shop.mango.com, it.marella.com, net-a-porter.com





Camicia di jeans + minigonna in denim





Camicia con volant PLEASE, minigonna ACNE STUDIOS, cappotto REDVALENTINO, pochette BOTTEGA VENETA, anfibi RUPERT SANDERSON

Credits: pleasefashion.com, net-a-porter.com





Giacca in denim + jeans a vita alta + borsa in denim





Giacca con cintura & OTHER STORIES, jeans LEVI'S, Saddle bag DIOR, dolcevita in cashmere FALCONERI, stivaletti L'AUTRE CHOSE

Credits: stories.com, zalando.it, dior.com, it.falconeri.com, lautrechose.com





Abito midi in denim + stivaletti in denim





Abito in denim a balze CHLOÉ, stivaletti in denim WANDLER, cappotto check ISABEL MARANT ÉTOILE, calzini glitter PIECES, borsa a mano MONTUNAS

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, asos.com