Raffinato, sensuale e dal design che si nota subito. L'abito monospalla si riconferma il pezzo chiave per look sofisticati e contemporanei. Ecco i modelli lunghi, corti e midi da acquistare quest'estate

Se c'è una tendenza che risolve in un attimo qualsiasi dubbio di stile in estate, è quella degli abiti monospalla. Il bello del taglio asimmetrico è che riesce a essere incredibilmente chic senza alcuno sforzo, scoprendo la pelle con una naturalezza che svolta subito il look, sia che si tratti di un aperitivo in spiaggia, sia di una cerimonia elegante.

Quest'anno i brand si sono decisamente superati, declinando l'one-shoulder in versioni capaci di accontentare diverse silhouette e i gusti più disparati. Se puntate all'effortless-chic, il satin è senza dubbio il tessuto su cui puntare.

Non a caso, & Other Stories propone un abito midi nero semplicemente perfetto declinato su questa texture: scivola addosso senza segnare e si adatta a mille occasioni diverse, in base agli accessori con cui lo abbiniamo.

Rimanendo sulle lunghezze midi e sui toni intensi, Reserved punta tutto su una delle nuance più amate della stagione, il color cioccolato, regalandoci un modello super sofisticato che gioca con le proporzioni in modo impeccabile.

Se invece preferite qualcosa di più luminoso, lo slip dress rosa salmone di Marella unisce la fluidità del raso al tocco asimmetrico, creando un mix fresco e super estivo.

Per chi d'estate non sa rinunciare ai colori accesi e vitaminici, la scelta è vastissima. Mango punta sul classico tubino ma lo accende con un verde smeraldo vibrante che valorizza tantissimo l'abbronzatura, mentre Zara gioca la carta dell'energia pura con un monospalla corto arancione, reso ancora più dinamico da una cascata di volant sulla gonna e arricciature strategiche, perfetto per ballare tutta la notte.

Infine, se avete in programma una cerimonia o un evento speciale che richiede il massimo dell'eleganza, la risposta è maxi dress monospalla di Reformation. Realizzato in un raso azzurro celeste, con un bellissimo nastro da girare attorno al collo che incornicia lo scollo asimmetrico, vi trasformerà in un lampo nell'invitata perfetta!

Abiti monospalla: le varianti corte, midi o maxi da mettere subito in wishlist

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