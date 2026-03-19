Chi sono le it girls massimaliste più cool del momento? Da Vic Montanari a Rita Montezuma, preparatevi a conoscerle tutte.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio boom dell’estetica massimalista: un universo caotico e bellissimo fatto di colori, contrasti e accostamenti audaci, incarnato da una nuova generazione di it girl che porta avanti le orme di uno stile eclettico e irriverente.

Mix & match, tonalità sgargianti e accessori statement sono infatti il segnale chiaro e inequivocabile di una vera e propria inversione di rotta della moda che, dopo un lungo periodo dominato dal minimalismo, ha ceduto all’eccentricità portata avanti dalle trendsetter e i loro feed di Instagram.

In un’epoca in cui sono proprio i social a influenzare la nostra quotidianità, fashion influencer e celebrities hanno ridefinito completamente la nostra idea di “stile” e così - come per tutti i trend nati online e diventati parte integrante del nostro fashion heritage - anche il massimalismo si è trasformato in una corrente sempre più dominante.

Inizialmente considerato di nicchia e associato a un’estetica “spagnola” o “portoghese” - richiamando l’origine di molte di queste trendsetter - questo modo di vestire si è progressivamente ampliato a fenomeno culturale su scala globale.

Un percorso che ricorda quello dell’estetica scandinava, passata dall’identificare lo stile delle it girl del Nord Europa a una delle più grandi ispirazioni del momento, con addirittura reel dedicati e brand di riferimento.

Se però l’estetica scandinava, così come quella francese, si distingue per un minimalismo “appariscente” ma studiato, quella portoghese/spagnola si veste di una dose di massimalismo quasi esagerata: un’ode alla stravaganza allo stato puro.

Ogni it girl ha la propria declinazione, sia chiaro, ma sempre all’insegna di un tripudio di palette cromatiche e pattern. Non è raro vedere, infatti, influencer che - pur seguendo lo stesso filone - interpretano questo stile in chiave più rock, più romantica o più bohémien.

Ed è proprio per questo che oggi vi presentiamo 7 It girls famosissime sui social: per scoprirle (se non le conoscete già) ed eleggere la vostra preferita.

Vic Montanari

Iniziamo dalla regina indiscussa della corrente massimalista: Vic Montanari. Diventata famosa grazie ai video "How to dress like a Portuguese Girlie", è nota su Instagram grazie al suo stile difficilmente definibile o racchiudibile in un’unica estetica, ma capace di offrire ispirazioni diverse a chiunque si soffermi sul suo feed.

Apparentemente caotico, il suo modo di vestire mixa elementi dalle influenze opposte, accostamenti improbabili e capi “extra” spaziando fra mood romantici, boho o casual chic.

Dai fit eleganti (ma pur sempre personalizzati) a quelli in stile scandinavo (costruiti attorno a pigiami ready-to-wear in vichy e a righe) a quelli hippie, non dimentichiamo i vari trend del momento, inseriti nei look di ogni giorno con ottima padronanza, in modo sottile e naturale.

Carol Morais

Se possibile, Carol Morais si può considerare l’erede di uno stile ancora più colorato (e caotico) di quello di Vic Montanari, che riesce però a gestire con grande maestria, costruendo outfit sempre ben studiati e accattivanti.

Quando ci si imbatte in uno dei suoi look infatti, sono talmente tanti i dettagli presenti, che risulta addirittura difficile riuscire a concentrarsi su un solo elemento. In questa ricca esplosione di pattern e colori che si sovrappongono, però, emerge chiaramente la predilezione per le stampe, in particolare righe e pois: pois su pois e righe su righe di diverse grandezze, dimensioni e nuance, ma anche righe su pois e viceversa.

E quando le stampe lasciano spazio, entrano in gioco i colori accesi… insieme agli accessori, che diventano parte distintiva di ogni mise.

Rita Montezuma

Dallo stile più casual, la trendsetter portoghese Rita Montezuma, ci insegna come mixare pezzi statement, colorati e innovativi con capi più basici e di tutti i giorni.

Il suo stile, sebbene sia più semplice rispetto a quello delle altre it girls, è reso interessante proprio dalla portabilità delle sue mise, ricreabili facilmente da tutte noi senza dover ricorrere a un armadio nuovo.

Magliette a righe, gonne a ruota, mocassini, trench e giacche in denim sono i capi chiave che ricorrono nei suoi scatti - che, nella maggior parte dei casi, fanno già parte anche del nostro guardaroba - e vengono poi arricchiti da qualche dettaglio estroso facilmente acquistabile, per esempio, nel vintage.

Inês Isaías

Inês Isaías è il perfetto esempio di trendsetter massimalista e… anche minimalista, con look che alternano un’estetica eclettica e sbarazzina a una serie di outfit ispirati all’estetica Miu Miu, “effortless” e contemporanea.

I suoi fit si basano su linee pulite e silhouette semplici, costruiti con pochi elementi e qualche arricchimento “statement” in linea con le tendenze ma, allo stesso tempo, presentano una componente retrò e vintage, visibile in elementi come maxi colletti, camicie a sbuffo e abiti ampi in cotone.

Caetana Botelho Afonso

Caetana Botelho Afonso incarna uno stile casual interessante e mai scontato, ricco di dettagli importanti, che vira verso il boho.

Oltre ai classici outfit tipici dello stile portoghese più massimalista - spesso iper colorati e ricchi di pattern come vichy, righe e pois - gioca molto con stampe animalier, elementi folk e palette cromatiche che richiamano questo immaginario. Non mancano inoltre materiali e capi iconici come suede, gilet senza maniche e pellicce mongolian, che arricchiscono ulteriormente i suoi look.

Mafalda Patrício

Se invece cercate un’ispirazione massimalista dall’animo rock, western e bohémien, Mafalda Patrício è la trendsetter che fa al caso vostro. I suoi look sono sempre un mix bilanciato di tendenze e influenze diverse, che giocano su un perfetto equilibrio tra eleganza e irriverenza, combinando capi raffinati con dettagli inaspettati.

La costruzione dei suoi outfit infatti non è mai classica, bensì rompe l’armonia con elementi particolari, spesso dai toni maschili, come blazer oversize, pantaloni sartoriali ampi e camice con colletti, dando vita a un’estetica androgina, con richiami al mondo della musica anni ’70.

Lucía e Helena Cuesta

Terminiamo la selezione con le sorelle Lucía e Helena Cuesta, gemelle spagnole, designer di gioielli e influencer con base a Madrid. Il loro stile - sebbene differente - può essere definito per entrambe eclettico e creativo, caratterizzato da un mix di riferimenti diversi.

La componente vintage emerge nella scelta di capi second hand e nelle influenze stilistiche, e il dialogo tra epoche differenti spicca nei riferimenti agli anni ’70 (visibili nelle stampe e nelle silhouette), e agli anni ’90, presenti in una componente più minimal e “dirty”. Infine, grazie all’uso di contrasti e layering e a un grande senso degli abbinamenti, i loro look risultano sempre cool senza essere mai eccessivamente costruiti, seguendo il filone dell’estetica “effortless”.