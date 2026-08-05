Dal maxi dress bianco satinato al mini abito vichy, passando per la blusa con dettagli in pizzo e i sandali burgundy: ecco le novità di Mango da comprare ad Agosto per look freschi e iper chic

Tra il desiderio di outfit freschi per affrontare il caldo d'Agosto e la voglia di sfoggiare dettagli ricercati anche in vacanza, la nuova collezione di Mango propone una sintesi perfetta delle due cose.

I nuovi arrivi spaziano infatti tra texture impalpabili, motivi geometrici romantici e tonalità intense che ci accompagneranno anche nella prossima stagione, regalandoci dei pezzi super versatili da indossare subito ma da sfruttare fino a Settembre inoltrato.

Tra i nostri capi preferiti non possiamo non menzionare l’abitino rosa con spalline sottili, arricchito da delicati dettagli traforati e volant, ideale per chi quest'estate vuole cavalcare uno stile romantico e spensierato.

Un altro dettaglio a cui non potremmo mai dire di no sono le stampe geometriche: dal mini dress con stampa vichy marrone scuro, perfetto anche in città, alla gonna midi a quadretti check, da abbinare con una maglia bianca o con una blusa in pizzo ricamato per un tocco bohémien estremamente sofisticato.

La sera l'attenzione si sposta sulle silhouette fluide e dettagli see-through. Il maxi dress bianco satinato incarna la quintessenza dell'eleganza estiva mentre, se vi piacciono i giochi di layering, la gonna a portafoglio semi-trasparente farà al caso vostro: da portare anche sopra a un paio di pantaloni o di jeans, stratificando come vuole il trend del momento.

Il tocco finale è affidato come sempre agli accessori: una capiente maxi pochette nera, un fermaglio oro con applique floreale, pensato per impreziosire acconciature e chignon estivi, e un paio di sofisticati sabot in pelle burgundy, una vera e propria chicca di stile pronta a esaltare i vostri look nei prossimi mesi.

Mango: 11 capi e accessori favolosi da comprare asap!

Minidress stampa vichy, MANGO

Top in maglia, MANGO

Gonna asimmetrica stampa check, MANGO

Abito bianco satin asimmetrico, MANGO

Molletta per capelli, MANGO

Maxi pochette, MANGO

Abito rosa con dettagli traforati e volant, MANGO

Sabot in pelle burgundy con tacco, MANGO

Blusa in pizzo ricamato, MANGO

Jeans wide leg in denim scuro, MANGO

Gonna a portafoglio see-through, MANGO

Credits: shop.mango.com