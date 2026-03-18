Il meglio delle tendenze per la prossima stagione avvistate in passerella.

New York, Londra, Milano, Parigi (più qualche tappa extra). La maratona delle fashion week dedicate al prêt-à-porter è appena terminata e, come di consueto, è arrivato il momento di tirare le somme e su quanto visto in passerella.

Le sfilate Autunno Inverno 2026/27 hanno tratteggiato i contorni di un guardaroba sfaccettato, sospeso tra pragmatismo e sogno, in cui trovano posto cappotti dall’allure rétro e jeans a vita bassa, giochi di layering e scenografici accessori, trasparenze audaci e colori decisi.

Un mix eterogeneo che racconta bene gli stati d’animo di questo presente complicato: il bisogno di concretezza, una certa nostalgia per il passato, ma anche il desiderio di voltare pagina.

Abbiamo passato in rassegna le collezioni più interessanti e siamo pronte a svelarvi in anteprima tutta la moda che verrà. Dettagli cool, pezzi cult, abbinamenti. Ecco le 10 tendenze chiave del 2026. Pronte a prendere nota?

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Pelle

La pelle continua a essere protagonista, declinata in ogni forma possibile. Lontana dalle vibes ruvide e underground di una volta, adesso parla il linguaggio del lusso discreto. E si traduce in soprabiti dai volumi cocoon, sensualissimi dress con spacco, gonne midi dall’attitudine quasi sartoriale.

Nell’immagine: Niccolò Pasqualetti, Hermès, Tory Burch

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Cappotto redingote

Sarà la Bridgerton mania dilagante o semplicemente il ritorno di un certo gusto per il romanticismo d'altri tempi, ma il #regencycore imperversa in passerella. E schiera in prima linea il suo capo - o meglio, capospalla - simbolo. Il cappotto della stagione ha una silhouette inconfondibile: più o meno lungo, strutturato e segnato in vita.

Nell’immagine: Ermanno Scervino, Diotima, Dior

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Layering

L’arte della sovrapposizione si riafferma come uno degli esercizi di styling più interessanti della stagione fredda. Focus dei cosiddetti - e troppo spesso bistrattati - outfit a cipolla è la camicia. Da portare sopra dolcevita leggeri o stratificare sotto cardigan e soprabiti, con il colletto e i polsini bene in vista.

Nell’immagine: Luisa Spagnoli, Tod’s, Fila

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Rosso

Il colore principe di questa tornata di sfilate? Indubbiamente lui, il rosso. Tra long dress scarlatti, completi cremisi e maglieria flambé, il cromo trend divampa nel guardaroba. Regalando una buona dose di energia - e glam - anche alle giornate più grigie.

Nell’immagine: Michael Kors, Fendi, Coach

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Cardigan zippato

Il cardigan adotta la zip, svelando il suo lato più pratico. Dalla linea essenziale e talvolta aderente, a coste o in maglia grossa, è molto più di un semplice pezzo basic. E si indossa rigorosamente chiuso, su gonne dall’attitudine bourgeoise e abiti importanti.

Nell’immagine: Etro, Chanel, Prada

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Guanti lunghi

Mai senza guanti. E che siano lunghi, anzi lunghissimi. Già avvistati su Instagram e TikTok negli scatti di street style più virali, si confermano accessorio di punta anche per il prossimo anno. I modelli da mettere subito in wishlist? Quelli in pelle colorata.

Nell’immagine: Max Mara, 7 For All Mankind, Balenciaga

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Trasparenze

La tendenza sheer non accenna a tramontare e si presta a nuove, ammalianti interpretazioni. Voile, organza e chiffon diventano il fulcro di mise dal piglio sofisticato: una gonna trasparente su maxi camicia e cravatta, un abito impalpabile movimentato da plissettature e accenti di colore, o ancora, un completo asimmetrico con lacci e accessori in tono colore.

Nell’immagine: Ferragamo, N°21, Antonio Marras

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Western vibes

Alla conquista del West. La moda cavalca - è proprio il caso di dirlo - il trend con un'energia inedita, lontana dalla pura citazione folkloristica e più vicina a un immaginario contemporaneo. Un rodeo estetico in cui si mescolano stivali da gaucho, gonne a balze, giacche biker e décolleté dal piglio bon ton.

Nell’immagine: Chloé, Zimmermann, MM6 Maison Margiela

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: Vita bassa

Le ultime collezioni moda non lasciano adito a dubbi: l’egemonia della vita alta è ufficialmente finita. Il baricentro si abbassa e ci catapulta istantaneamente nei mitici anni zero. Dai jeans alle gonne, fino ai pantaloni più formali, l’operazione nostalgia è a tutto campo.

Nell’immagine: Marc Jacobs, Erdem, Giorgio Armani

Tendenze Autunno Inverno 2026/27: (Non) le solite décolleté

Del doman non v’è certezza - in questo momento è più vero che mai - ma di una cosa possiamo star sicuri: alla voce it shoes, le décolleté restano inscalfibili. A cambiare sono piuttosto i dettagli: inserti animalier, lacci e cut-out trasformano la calzatura più iconica e femminile di sempre in un vero statement piece.

Nell’immagine: Off White, Roberto Cavalli, Rabanne