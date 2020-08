Ci siamo: è arrivato il momento di fare spazio nell'armadio a queste chicche fashion della nuova stagione in arrivo. Siete pronte?

D'accordo, è ancora piena estate, magari siete ancora in vacanza a godervi il meritato relax e quest'anno i saldi estivi sono iniziati più tardi del solito. Brave, tutte ottime obiezioni!

Ma non siete neanche un po' curiose di scoprire che cosa ha in serbo per voi la prossima stagione fashion? Oltretutto nei negozi e sugli e-commerce sono in vendita già da tempo (e potrebbero pure andare sold-out presto, tenetelo sempre a mente!) le nuove collezioni e cedere all'idea di dare almeno una sbirciatina ci sembra più che lecito, no?

Noi l'abbiamo fatto, ve lo confessiamo! E abbiamo scovato alcuni capi stilosi su cui non vediamo l'ora di mettere le mani.

Si tratta non a caso delle tendenze moda più cool dell'autunno. Dalla blusa bon ton con fiocco ai pantaloni a vita alta, dalla gonna midi al pull ricamato, passando per la classica camicia bianca passe-partout, il maxi gilet, il completo elegante e lo chemisier a fiori.

Sicure sicure di non voler dare un'occhiata?

Blusa con fiocco e ruches DIXIE

Gonna midi a fiori H&M

Pull con ricami BROCK COLLECTION

Camicia bianca con logo PRADA

Pantaloni a vita alta BALENCIAGA

Chemisier a fantasia SEVENTY VENEZIA

Smanicato military-chic DOROTHEE SCHUMACHER

Body in maglia a coste TESEI

Completo elegante MANGO

Blusa bon ton in seta e pizzo MIU MIU

Minigonna con pinces ZARA

Maxi gilet con inserto a fantasia MANTERO 1902

Abito in maglia lurex MAX&CO.

Abito corto con maniche ampie e ruches MES DEMOISELLES PARIS

Abito di paillettes PLEASE

Cardigan con maglia in coordinato TWINSET MILANO

