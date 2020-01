Pop e unconventional, vi mostriamo i tailleur del 2020 come non li avete mai visti!

Parliamo di lui, quella certezza matematica e incontrovertibile nell’armadio della mamma (e anche della nonna e della zia), il go to di una volta per ufficio, cerimonie ed eventi formali, il signor tailleur.

Un capo che non ha bisogno di presentazioni e nemmeno di particolari abbinamenti visto che è un completo fatto di giacca e gonna o, nella versione più fashion e attuale di giacca e pantalone.

(Credits: Instagram)

Ebbene il tailleur si è ufficialmente “svecchiato”, colorandosi di sfumature vitaminiche, materiali nuovi e proporzioni unconventional e armoniose.

Più attuale che mai, il suit del 2020 è una risposta per tutte le età in grado di risolvere i “come mi vesto?” di tante occasioni, formali e non!

Scoprite la selezione di tailleur 2020!

(Credits: Weekend Max Mara)

Il tailleur color fragola di Weekend Max Mara fa venire il buon umore. Abbinatelo a polacchine per il giorno e a sandali color block con tacco per la sera. #PinkTailleur

(Credits: The Attico)

Sembra classico e minimal ma… non lo è! Il suit di The Attico ha un blazer cropped e pantaloni con bustier stringati! #ThePerfectSuit

(Credits: C&A)

Ci credete che questo bel completo check grigio di C&A costa solo €24,90 la giacca e €19,90 i pantaloni? #SuperPrezzo

(Credits: Violante Nessi)

La proposta di Violante Nessi in gessato classico nero con bottoni oro a contrasto è da vera boss girl. #PinstripeSuit

(Credits: Manila Grace)

Stile "marinaretto" per il competo di Manila Grace, con bordi bianchi, rossi e blu e bottoni con ancora. #AllaMarinara

(Credits: Pinko)

Il completo di Pinko è nel tono pastello del menta, fresco e primaverile. #PastelTailleur

(Credits: Elisabetta Franchi)

Gonna e pantalone color block per Elisabetta Franchi che abbina un blazer bianco lungo a una gonna rosso bandiera. #ColorBlockTailleur

(Credits: Max Mara)

Classico e intramontabile il completo giacca e pantalone di Max Mara in color cipria. Se abbinato con accessori basic sarà perfetto per il lavoro ma se opterete per dettagli glamour sarà un'opzione impeccabile per una cerimonia. #ClassicTailleur

(Credits: Liu Jo)

Pop e glam, il completo di Liu Jo ha pantaloni modello jogger con cintura ed elastico e giacca morbida con bottone gioiello. #GlamSuit

(Credits: Zara)

Il completo in check scuro ton sur ton di Zara sarà l'office outfit più cool del 2020! #OfficeSuit

(Credits: Twinset)

Sempre black ma super elegante la proposta di Twinset con inserti di pizzo sia sulla giacca che sul fondo dei pantaloni. #LaceTailleur

(Credits: Fendi)

Lo avevamo adocchiato sulle passerelle ed... eccolo qui. Il suit impunturato di Fendi non passa certo inosservato. #CoutureTailleur

(Credits: Tory Burch)

File di tanti piccoli bottoni ornano la giacca e la gonna imbottite di Tory Burch. #PaddedTailleur