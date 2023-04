La primavera è il momento clou tra matrimoni, lauree e cerimonie varie. Se siete alla ricerca di un' alternativa al "solito" abito è lui: il tailleur! Ecco 10 modelli su cui mettere gli occhi subito!

Primavera, tempo di matrimoni, comunioni e ovviamente... lauree! Se anche voi siete tra gli invitate di una cerimonia o vi apprestate a essere proclamate "dottoressa" allora la scelta per il look ideale non può che cadere su un tailleur. Un bel completo "giacca e pantaloni" può infatti essere l'alternativa vincente se siete alla ricerca di un outfit impeccabile e anche molto versatile.

Anche perché è può essere indossato "intero" nelle occasioni più formali ma può anche essere reinterpretato spezzato, portando la giacca con un paio di semplici jeans o sopra un abito. Oppure indossando i pantaloni con una t shirt bianca una camicia a contrasto. Insomma, il tailleur è il jolly ideale, anche e, anzi, soprattutto, diremmo noi, per la stagione delle cerimonia.

Se però siete a corto di idee, ecco 10 modelli su cui puntare: da quello con giacchina cropped, al modello oversize, da quello con i pantaloni a palazzo, alla versione in denim scuro per un tocco diverso dal solito, ecco 10 completi "giacca pantaloni" perfetti per la laurea e tutte le cerimonie di primavera che vi attendono!

Tailleur con giacca "a vestaglia", ATELIER EMÉ

Credits: atelier-eme.com





Tailleur in tweed con giacca cropped, MOTIVI



Credits: motivi.com







Tailleur blu elettrico con giacca doppiopetto e pantaloni a palazzo, MAX & CO.



Credits: it.maxandco.com





Tailleur giacca pantaloni con stampa a fiorellini, CLAUDIE PIERLOT PARIS



Credits: int.claudiepierlot.com





Tailleur dal taglio maschile con giacca monopetto e pantaloni con pinces, MANGO



Credits: mango.com





Tailleur con giacca svasata e pantaloni a palazzo, GENNY



Credits: genny.com





Tailleur in denim con giacca con bottoni dorati e pantaloni ampi, MASSIMO DUTTI



Credits: massimodutti.com





Tailleur con giacca corta monobottone e pantaloni taglio cropped, MARELLA



Credits: marella.com





Tailleur in lino color verde menta, & OTHER STORIES



Credits: otherstories.com

Tailleur con giacca senza bottoni e pantaloni a vita alta, ZARA



Credits: zara.com







A cura di Rossella Malaguarnera