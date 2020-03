Stivali e stivaletti texani dominano in passerella e conquistano un posto in prima fila sugli scaffali dei negozi: ecco quali sono i modelli più trendy da puntare in questa stagione.

Fashioniste e influencer ne sono già pazze da tempo e li indossano da mattina a sera già da diverse stagioni, ma ora che la tendenza è definitivamente esplosa, oramai stivali e stivaletti western (o texani) stanno guadagnando punti anche tra le più scettiche che non hanno mai creduto abbastanza nel loro grande potenziale.

Perfetti sia per dare un tocco grintoso alle mise super basic che per sdrammatizzare i look ladylike, stivali e stivaletti texani sono uno dei must irrinunciabili della scarpiera e anche se non sono proprio facilissimi da portare, avendo qualche piccola accortezza è possibile imparare a sfoggiarli con disinvoltura in qualsiasi occasione.

Chi non vuole rinunciare agli stivali alti può optare per i classici Western boots che si fermano appena sotto il ginocchio, modelli, a stampa cocco o in pelle scamosciata, pieni di ricami e impunture a contrasto.

In alternativa, si può sempre investire su un paio di stivaletti western, proposte corte alla caviglia che sono ancora più versatili e facili da abbinare: dai modelli più semplici, a tinta unita, a quelli a stampa animalier, in pelle metallizzata, con frange o ricche di applicazioni colorate.

Nelle nuove collezioni per la primavera-estate 2020 abbondano già versioni adatte a tutte le esigenze di stile, voi vi lascerete conquistare dal loro fascino?

