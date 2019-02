Stivali e stivaletti non conoscono stagione: ecco come indossarli e con quali capi valorizzarli (anche) in primavera

Ve ne sarete accorte senz'altro: stivali e stivaletti non sono più un accessorio legato esclusivamente all'autunno-inverno ma si sono conquistati un posto rilevante anche nel guardaroba primaverile e persino estivo.

Ma quali sono i modelli da preferire per la bella stagione e quali gli abbinamenti più cool da provare?

Abbiamo studiato 6 look che mescolano alcuni dei capi di tendenza con le versioni di boots più belle.

Qualche esempio? Il trend dei jeans skinny infilati nei cuissardes.

Oppure l'egemonia degli ankle boots bianchi e dei tronchetti pitonati che non accenna a perdere smalto.

O ancora, gli anfibi con para in gomma che sdrammatizzano alla perfezione gli abitini più chic.

Scoprite i nostri mix&match e lasciatevi tentare.





Come indossare gli stivali in primavera: abito corto + anfibi





Quanto adoriamo i contrasti! Quello tra il minidress romantico con fiorellini ricamati e gli anfibi rock in pelle nera con para in gomma, poi, è davvero irresistibile, non trovate?





Abito corto ALICE + OLIVIA e anfibi DIOR

Credits: net-a-porter.com, dior.com





Come indossare gli stivali in primavera: g onna midi + tronchetti bianchi





Se pensavate fossero il classico "fuoco di paglia", vi sorprenderà vederli invece ancora in cima alla lista dei modelli top della primavera 2019: parliamo degli stivaletti bianchi. Che si sposano alla perfezione con un capo femminile come la gonna midi plissé, magari declinata su una fantasia fresca e vivace come questa.





Gonna midi LHD e stivaletti bianchi AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com





Come indossare gli stivali in primavera: S kinny jeans + cuissardes





Basta guardarsi attorno per accorgersi di questa tendenza dilagante. I jeans skinny sono tornati alla ribalta e il modo più stiloso di indossarli è proprio questo: infilati dentro a un paio di stivali. Se poi fossero dei cuissardes in suede con tacco comodo, ancora meglio!





Jeans skinny DESIGUAL e stivali cuissardes STUART WEITZMAN

Credits: desigual.com, mytheresa.com





Come indossare gli stivali in primavera: m inigonna + stivali al ginocchio





A nostro parere un paio (cioè, almeno un paio!) di stivali in pelle al ginocchio non dovrebbe MAI mancare nel guardaroba di una donna. Gli utilizzi possibili sono praticamente infiniti ma tra i nostri mix&match del cuore c'è quello con la minigonna. Un classico che piace sempre.





Minigonna KOCCA e stivali al ginocchio ISABEL MARANT

Credits: kocca.it, mytheresa.com





Come indossare gli stivali in primavera: abito lungo + texani





Un po' Far West, un po' "La casa nella prateria". Questa combo è allo stesso tempo romantica e grintosa. Merito degli stivali texani, of course: un modello must da almeno una manciata di stagioni, che si riconferma tale per la PE 2019 e si colloca dritto dritto nel guardaroba più cool.





Abito a fiori BROCK COLLECTION e stivali texani GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com





Come indossare gli stivali in primavera: g onna di jeans + ankle boots pitonati





Dulcis in fundo: impossibile rimanere indifferenti al fascino degli stivaletti animalier. Se siete riuscite a resistere alla tentazione di acquistarne un paio lo scorso inverno, in primavera potreste cedere. Da abbinare con una gonna di jeans per sdrammatizzarli come si deve (e per sfruttarli a più non posso).





Gonna LANACAPRINA e stivali GIANVITO ROSSI

Credits: lanacaprina.it, net-a-porter.com