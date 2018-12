Grazie agli stivali invernali affronterete con charme i mesi più freddi dell'anno!

Stringati, cuissardes, al polpaccio, socks, texani, slouchy, ankle: la categoria stivali è senz’altro una delle più amate dall’universo femminile.

Ora che il freddo è inesorabilmente arrivato, bisogna correre ai ripari e affidarsi all’armamentario pesante, quello dei winter boots, imbottiti e antiscivolo.

Gli stivali invernali per la stagione 2018/19 non sono esclusivamente sportivi e "montanari" e possono essere indossati con assoluta nonchalance anche in città.

Insomma, ovunque ci troviamo, saranno i nostri migliori alleati per affrontare i mesi più freddi dell’anno.

Scorrete la nostra speciale selezione di winter boots e booties e scegliete il modello più adatto a voi: che lo shopping last minute abbia inizio!

(Credits: Chanel)

È difficile non amare questo modello cozy e super chic di Chanel che ci dimostra che il tweed può essere inserito su tutto, anche sui booties. #Tweedobsession



(Credits: Louis Vuitton)

Gli anfibi di Louis Vuitton sono degni di un marine in missione: poco importa che la vostra consista in pranzi in baita e sessioni intensive di shopping. #Army

(Credits: Chloé)

Gli stivaletti di Chloé vi permetteranno di sfoggiare uno stile gipsy-chic anche al freddo e al gelo. #Barocco

(Credits: Converse All Star)

Avreste mai detto che questi stivaletti in bianco ottico con maxi suola in gomma nera sono firmati Converse All Star? Ebbene si, appartengono alla linea Chuck Taylor. #Blackandwhite

(Credits: Dr.Marteens)

Il romanticismo dei fiori ricamati incontra il sapore strong degli intramontabili anfibi Dr.Marteens.

Questo modello al polpaccio è perfetto per l'inverno. #Anfibi

(Credits: Clergerie Paris)

Con questi booties Clergerie Paris scalerete le montagne e sfiderete qualsiasi intemperia. #Letitsnow

(Credits: Gucci)

La suola con carrarmato degli stivaletti Gucci crea un contrasto interessante con i dettagli preziosi. #Blingbling

(Credits: Jimmy Choo)

Fibbie e pelliccia per gli ankle boot di Jimmy Choo color cipria. #Furry

(Credits: MyTheresa)

Gli stivaletti con tacco gioiello di Nicholas Kirkwood sono in lana cotta profilati in pelliccia lapin e sono perfetti per una principessa delle nevi. #Frozen

(Credits: Miu Miu)

La versione winter boot di Miu Miu è sportiva e super comfy grazie agli interni in montone. #Comfort

(Credits: Timberland)

I classici e intramontabili stivaletti stringati Timberland sono ancora più versatili e multiuso in questa versione in rosa antico. #Trekking

(Credits: Tod's)

Gli scarponcini in velluto con fibbia e dettagli in pelle di Tod's sono impeccabili. #Velluto

(Credits: Zalando)

Il modello di Uma (che trovate su Zalando) ricorda la silouette del "moon boot" un pò più slim, che permette di indossarlo anche in città. #Citymoonboot