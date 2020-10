Una selezione perfetta di stivali e stivaletti impermeabili per affrontare gli acquazzoni di stagione!

Meteo alert: nelle prossime settimane la pioggia sarà ospite fissa delle nostre giornate, non ci abbandonerà davvero mai!

Tocca dunque correre ai ripari, e non ci riferiamo all’ombrello ma a capi e accessori impermeabili e cool allo stesso tempo, che elevino i nostri rainy look.

Via dunque a trench in vernice, bucket hat antipioggia, K-Way retrò e leggings in pelle. E ai piedi? Stivali da pioggia ça va sans dire, ma che siano belli e originali, visto l’uso smodato che ne faremo.

Per questo oggi vi proponiamo la selezione più interessante di rain boots per tutti i gusti e necessità tra cui troverete il vostro paio del cuore.

#SingingInTheRain

(Credits: Hazy)

Gli stivali modello cavallerizza di Hazy sembrano in nappa delicata ma sono impermeabili al 100% e quindi perfetti per affrontare le intemperie. #TimelessModernity

(Credits: Bottega Veneta)

Il modello Puddle di Bottega Veneta è buffo e coloratissimo, un must di stagione eccentrico per vere victim. #BottegaVictim

(& Other Stories)

Gli stivaletti very Brit di & Other Stories sono una delle proposte più in voga del momento. #ArmyGreen

(Credits: Ugg Boots)

Dimenticatevi i classici Ugg color biscotto, questa proposta con maxi carro armato e imbottitura è una garanzia per l'inverno. #UggAddict

(Credits: Twinset)

Il classico modello antipioggia in gomma rivisitato in bicolor da Twinset. So nice! #WhiteBoots

(Credits: Tommy Hilfiger)

Sempre bianco ma più corto in modello Chelsea lo stivaletto di Tommy Hilfigher nei colori del brand. #ChelseaRainyBoot

(Credits: R13)

R13 è un brand luxury street tutto nuovo che sta riscuotendo un successo planetario. Queste stringate antipioggia con platform sono perfette per chi ama i colori chiari anche sotto la pioggia. #LacedBoots

(Credits: Loewe)

Quello di Loewe è lo stesso modello country di & Other Stories ma in un tabacco più campagnolo. #CountryBoots

(Credits: Jimmy Choo)

I classici stivali neri da pioggia diventano luxury da Jimmy Choo. #LuxuryRainyBoots

(Credits: Hunter)

Il brand che ha fatto degli stivali da pioggia il proprio simbolo e cavallo di battaglia, Hunter, li propone color prugna acceso, uno dei colori moda dell'inverno. #PurpleRain

(Credits: Gucci)

I combat booties di Gucci sono perfetti per essere stilose sotto la pioggia perché hanno una maxi suola antiscivolo. #CombatStyle

(Credits: Dr. Marteens)

Le intramontabili Dr. Marteens sono ancora più belle con fiori multicolor, da indossare con look sportivi ma anche sotto a un vestitino. #DMIconic

(Credits: Burberry)

Non potevamo non inserire gli stivaletti da pioggia in nero e check di Burberry, un brand simbolo della meravigliosa ma piovosa Inghilterra. #ThomasBurberry