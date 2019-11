Comodi, impermeabili e anche super cool: ecco una carrellata di stivali da pioggia che vale la pena puntare in questa stagione.



Pioggia, neve, grandine: dura la vita delle fashion victim durante la stagione invernale, ma perché lasciare che le condizioni meteo avverse possano scombinare i vostri piani e rovinare i vostri look? In fondo bastano un paio di stivali da pioggia per tenere i piedi all’asciutto ed essere impeccabili senza dover sacrificare lo stile.

Scelta furba per non dover stare con i piedi bagnati per tutto il giorno (e per non sciupare le proprie calzature del cuore), i rain boots sono un’ottima alternativa a stivali al ginocchio e ankle boots e anche quest’anno saranno la nostra ancora di salvezza tutte quelle volte in cui il maltempo la farà da padrone e noi non sapremo che scarpe sfoggiare.





Si possono indossare sopra jeans skinny e pantaloni a gamba dritta, ma stanno molto bene anche a gonne e abitini più femminili: il bello degli stivali da pioggia è che non richiedono particolari accortezze in fase di styling e che possono essere abbinati come se fossero dei normalissimi stivali in pelle.

I modelli top di quest’autunno-inverno? Si spazia classici stivali da pioggia alti, a tinta unita o dalle fantasie floreali, a quelli corti alla caviglia, in gomma bicolor o dalle stampe colorate: ecco una selezione di rain boots (ad altissimo tasso di stile) che non vi faranno più temere la pioggia!





EMPORIO ARMANI Stivali al ginocchio in gomma nera

Credits: zalando.it









DIOR Stivaletti da pioggia in gomma écru

Credits: dior.com









KATE SPADE NEW YORK Stivali di gomma al ginocchio a stampa floreale

Credits: zalando.it









WEEKEND MAX MARA Ankle boots in pvc verde kaki

Credits: it.weekend.maxmara.com









HUNTER Stivali da pioggia in gomma blu

Credits: hunterboots.com









RED VALENTINO Stivaletti da pioggia rosa con nastri sul retro

Credits: farfetch.com





PINKO Stivali in gomma bordeaux con zip sul retro

Credits: zalando.it









TOMMY HILFIGER Stivaletti di gonna con banda laterale elasticizzata

Credits: zalando.it









MANGO Stivali di gomma verde militare

Credits: shop.mango.com









BURBERRY Stivali neri da pioggia con dettaglio check

Credits: farfetch.com





AIGLE Stivaletti in gomma bicolor alla caviglia

Credits: zalando.it









MONCLER Stivaletti bianchi da pioggia con stampa “graffiti”

Credits: farfetch.com









JIMMY CHOO Stivali da pioggia neri al ginocchio

Credits: netaporter.com









CHLOE’ Stivaletti da pioggia in gomma bicolor

Credits: netaporter.com













GIOSEPPO Stivaletti di gomma bordeaux

Credits: gioseppo.com