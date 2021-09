Dalle passerelle allo street style, gli stivaletti in stile western sono tra i trend più forti della stagione in corso: scoprite la nostra selezione con le varianti da avere

Pronte a scatenare la cowgirl che è in voi? Non c'è stagione migliore dell'autunno (questo autunno poi ancor di più visto che sono praticamente ovunque!) per cedere al fascino di un bel paio di stivaletti texani.

Li abbiamo visti sulle passerelle fall winter, li abbiamo ammirati ai piedi delle influencer e delle star più cool, ora è arrivato finalmente il momento di sfoggiarli su tutti i look per dare un boost al nostro stile.

Se non siete convinte di poterli davvero "sfruttare" nel dress code quotidiano, vi possiamo assicurare che gli abbinamenti da provare sono davvero tantissimi.

Dalla combo con vestiti e gonne a fiori in perfetto mood country-chic, al mix con i pantaloni in pelle per una resa più grintosa. Portateli con un vestito con le frange (altro trend di stagione) per cavalcare il western style alla perfezione, oppure sdrammatizzateli con dei semplici jeans per poterli indossare tutti i giorni.

Anche parlando di modelli c'è solo l'imbarazzo della scelta: in suede, in pelle, in denim oppure in vernice per un effetto più bold. A tinte neutre per mixarli con estrema facilità o giocate su qualche nuance un po' "pazza" per non passare inosservate.

Bassi alla caviglia o a metà polpaccio, con il classico tacchetto grosso e comodo oppure con tacco più alto e sottile per non rinunciare a "svettare".

Eccovi già pronta una lista di modelli tra cui potrete scegliere il vostro preferito.

