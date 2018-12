Dai modelli d’ispirazione vittoriana alle proposte dal sapore grunge: ecco una selezione di stivaletti stringati da mettere subito in wishlist!



Ankle boots, anfibi e biker non mancano mai nella scarpiera invernale e grazie alle loro innumerevoli versioni riescono a mettere tutte d’accordo, ma quest’inverno c’è un’altra variante che vale la pena puntare: gli stivaletti stingati, ovvero "lace up", quei modelli d’ispirazione vittoriana contraddistinti da lunghi lacci e stringhe.

Particolarmente apprezzati da reginette dello street style e influencer, questi modelli tornano a imporsi tra le tendenze più forti della stagione e, a differenza delle "fanciulle" che nel 19° secolo le indossavano principalmente per andare a cavallo, noi potremo sfruttarle h 24 sia con abitini iper femminili sia con un semplice paio di jeans.

Quali sono le varianti più trendy da accaparrarsi durante la prossima sessione di shopping?

Nelle nuove collezioni per l’autunno-inverno ci sono proposte per tutti i gusti (e tutte le tasche): si passa dagli stivaletti lace-up con il tacco a spillo, in grado di aggiungere al look quel tocco di sensualità che non guasta mai, agli anfibi dal tocco grunge che coniugano alla perfezione comfort e stile.

Come potete intuire le versioni di cui innamorarsi sono davvero tantissime: ecco alcune delle nostre preferite!









DIOR Stivaletti lace-up in tulle con pois di velluto

Credits: dior.com





L’AUTRE CHOSE Stivaletti stringati in pelle bordeaux

Credits: lautrechose.com





ALEXANDRE BIRMAN Stivaletti stringati con tacco mini

Credits: netaporter.com









STUART WEITZMAN Stivaletti lace-up in pelle senza tacco

Credits: eu.stuartweizman.com





MIU MIU Stivaletti rossi stringati in pelle

Credits: matchesfashion.com





BY FAIR Stivaletti lace-up in stampa cocco

Credits: netaporter.com





GIANVITO ROSSI Stivaletti stringati in pelle scamosciata

Credits: farfetch.com





OUIGAL Tronchetto allacciato in pelle con tacco largo

Credits: ouigal.com





PRADA Stivaletti stringati con tacco a spillo

Credits: farfetch.com





N.21 Stivaletti stringati con tacco largo

Credits: modaoperandi.com





TABITHA SIMMONS Stivaletti lace-up in suede

Credits: modaoperandi.com





CHLOE’ Stivaletti stringati effetto snake

Credits: matchesfashion.com