Autunno fa rima con… stivaletti! Ecco i modelli must di stagione da scegliere in base al vostro stile e da indossare all day long

Quanto vi sono mancati gli stivaletti da 1 a 10? A noi tantissimo e anche di più! A dirla tutta sono proprio in cima alla lista degli accessori moda che non ci fanno rimpiangere per niente l'estate e che anzi ci fanno venire subito in mente mille look favolosi con cui indossarli.

Del resto si tratta di una calzatura talmente versatile e cool che gli abbinamenti possibili sono pressoché infiniti. Se siete anche voi super fan della categoria, sarete curiosissime di scoprire tutte le novità dell'autunno 2021, non è vero?

Bene, cominciamo allora col dirvi che quest'anno ci sono in particolare 4 macro trend da tenere d'occhio, quelli in pratica che stanno già facendo impazzire le fashioniste più glamour del globo: non vi resta dunque che individuare la tipologia che fa più al caso vostro e iniziare a indossarli senza moderazione alcuna.

STIVALETTI A PUNTA

Un classico e sempreverde. "IL" modello perfetto per elevare in poche mosse anche il look più semplice (leggete alla voce "jeans + t-shirt + blazer") ma anche per completare alla perfezione un outfit chic da sera (immaginatevelo con un bel vestito midi o una gonna a pieghe!). Insomma un passe-partout da avere assolutamente a disposizione.

MALONE SOULIERS

TOD'S

DIOR

BALMAIN

STIVALETTI CHUNKY

Suola bold con para alta in gomma, questo modello di stivaletti è l'ideale in termini di comfort ma non solo: il fashion trick su cui stanno puntando influencer and co è quello di mixarli anche con i capi più eleganti del guardaroba in modo da poterli sdrammatizzare e indossarli tutti i giorni senza risultare too much. E sì, la combo funziona davvero: provare per credere!

H&M

GIANVITO ROSSI

STEVE MADDEN

JEFFREY CAMPBELL

STIVALETTI TEXANI

Basta guardarsi un attimo attorno per capire che il 2021 è decisamente l'anno dei cowboy boots! Sì, sono praticamente ovunque declinati in mille fogge, texture e colori diversi. Vien da sè che, se non ne avete già un paio nella scarpiera, dovrete provvedere al più presto ad acquistarli. Rasoterra o con il tacco, decidete voi in base al vostro mood.

MANGO

& OTHER STORIES

ZARA

KHAITE

STIVALETTI STRINGATI

Un altro modello evergreen che si riconferma una tendenza per l'autunno inverno 2021-22: gli stivaletti lace-up. Che preferiate gli anfibi dal fascino grunge o che non sappiate resistere davanti a un paio di polacchini dall'allure maschile, tranquille: siete comunque sulla strada (fashion) giusta. Mixateli con tutto: dal tailleur elegante al vestito a fiori più romantico, dalla gonna svolazzante ai vostri mitici 5 tasche: il risultato sarà favoloso in ogni caso. E per chi non vuole rinunciare a svettare c'è anche la variante col tacco. Meglio di così non si può!

MARELLA

MANU ATELIER

CULT

LAZZARI

