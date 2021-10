Da quelli con il tacco alto a quelli con la suola in gomma. Se volevate regalarvi un nuovo paio di stivaletti, ecco una selezione di modelli che potrebbero giusto fare al caso vostro.

È vero, nella maggior parte dei casi quelli che catturano la nostra attenzione o vediamo ai piedi di influencer e trend setter costano una fortuna e sono decisamente fuori budget, ma non penserete mica che per poter sfoggiare un bel paio di stivaletti sia necessario spendere cifre da capogiro!

Le nuove collezioni per l’autunno-inverno sono ricche di modelli di ogni foggia e che vogliate investire sui grandi classici della scarpiera o puntare sui trend di stagione, non sarà difficile trovare ciò che fa per voi senza mandare il conto in rosso!

Tutto quello che bisogna fare è armarsi di pazienza e vagliare per bene tutte le proposte di negozi e e-shop finché non si trova almeno un modello che rispecchi a pieno le proprie esigenze e il proprio stile.

Un paio di Chelsea Boots se cercate qualcosa da indossare nel quotidiano e da abbinare praticamente con tutto. Un paio di stivaletti con il tacco se volete esaltare la silhouette e slanciare un po’ la figura. Un paio di Combat Boots se cercate degli alleati da sfoggiare anche nei giorni di pioggia o per dare un tocco grintoso ai vostri look.

La lista dei modelli che potete puntare quest’autunno è lunghissima. Noi per semplificarvi le cose ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo selezionato per voi 11 stivaletti sotto i 200€ che siamo sicure vi faranno subito venire gli occhi a cuoricino. Curiose di scoprirli?

BALZAC PARIS Stivaletti Chelsea in pelle scamosciata (185€)

Credits: balzac-paris.fr

TAMARIS Stivaletti in cuoio con tacco a blocchetto (130€)

Credits: tamaris.com

ARKET Chunky Boots in pelle con suola in gomma (190€)

Credits: arket.com

H&M Stivaletti in pelle con tacco basso e punta squadrata (79,99€)

Credits: 2.hm.com

MARIAN Stivaletti a stampa pitonata con tacco comodo (111€)

Credits: yoox.com

MANGO Stivaletti bassi con lacci e fibbie (69,99€)

Credits: shop.mango.com

NINE WEST Stivaletti in pelle rossa con tacco sottile (169€)

Credits: zalando.it

VAGABOND Chelsea Boots in pelle nera (129,99€)

Credits: zalando.it

& OTHER STORIES Ankle boots in pelle marrone con tacco largo (129€)

Credits: stories.com

CARMENS Chunky boots in pelle con suola in gomma (160€)

Credits: carmens.it

WINDSOR SMITH Combat Boots con tomaia in pelle e zip laterale (195€)

Credits: courtesy of press office