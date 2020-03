Primavera al passo con gli stivaletti. L'accessorio deciso che dà carattere anche al più romantico dei look sarà un must anche per la bella stagione.

Un must dell’inverno che anche quest’anno ha saputo farsi spazio in primavera. Di cosa parliamo? Degli stivaletti che si confermano in cima alle classifiche delle scarpe più grintose e irresistibili della stagione calda.

Liberate le scarpiere, dunque, perché ce ne saranno di scaffali da dedicare a questo must indiscusso dei prossimi mesi: un solo paio non vi basterà. E neanche il portafogli potrà fermarvi. Credete sia impossibile? Ebbene no, sarà difficile non lasciarsi conquistare da più di un modello tra tutte le varianti di tendenza. Il segreto starà nel non spendere un capitale. Oltre che di belli, infatti, di stivaletti ce ne sono anche di accessibili. E non sono pochi!

Pronte a scoprire di più? Per farvi essere al passo con i trend senza andare in “bassa fortuna”, abbiamo selezionato dalle collezioni Spring Summer 2020, 15 proposte di stivaletti sotto i 150 euro. E ce n’è per tutti i gusti e per tutti gli stili.

Grintosi e carichi di sex appeal in rosso passione con tacco a stiletto, accattivanti come opere d’arte con punta squadrata e tacco geometrico. E poi d’ispirazione trekking nella versione che ricorda gli scarponcini tecnici da montagna. Non mancheranno neanche i texani stile cowboy, anzi cowgirl, con tacco largo in legno.

Insomma gli stivaletti più cool della Primavera Estate 2020 completeranno con nota decisa sia gli outfit casual in jeans e giacca biker che ensemble più romantiche fatte di gonne A-line che arrivano appena sopra il ginocchio o abiti svolazzanti a fantasia floreale.

Parola d’ordine è giocare, divertendosi con i contrasti di stile, per aggiungere la giusta dose di carattere ai look da giorno e da sera, da città e da ufficio.

Non vi resta che mettervi al passo degli stivaletti più cool e accessibili della primavera 2020!

Stivaletti rosa con tacco medio e largo dalla punta squadrata &OTHER STORIES (149 euro)

Credits: &other stories

Stivaletti in pelle dal design pulito con tacco in legno MASSIMO DUTTI (149 euro)

Credits: Massimo Dutti

Tronchetti argento vivo con tacco basso e punta squadrata FIND (42 euro)

Credits: Amazon Fashion

Stivaletti stringati e scamosciati con tacco tondo cilindrico in legno KIABI (30 euro)

Credits: Kiabi

Sock boots gialli con tacco alto H&M (29 euro)

Credits: H&M

Stivaletti d'ispirazione trekking con lacci rossi RUBY (49 euro)

Credits: Asos

Chelsea boots a punta con tacco curvo ZARA (99 euro)

Credits: Zara

Tronchetti sabbia a fantasia animalier con punta e stiletto medio BIANCA DI (129 euro)

Credits: Zalando

Stivaletti da cowboy in suede con tacco in legno BATA (89 euro).

In più, in occasione della Festa della Donne il brand ha deciso di supportare Indifesa di Terre des Hommes. Attraverso un’attività di raccolta fondi, che prevede la donazione di 2€ per ogni paio di calzature Bata acquistate, verrà aperto a Parma il nuovo centro di ascolto e di supporto per donne e bambini in difficoltà.

Credits: Bata

Tronchetti neri a punta con tacco alto in plexiglass BERSHKA (12 euro)

Credits: Bershka

Stivaletti anti-pioggia azzurri con elastico sul lato e logo in vista HUNTER (110 euro)

Credits: Hunter

Texani in suede con apertura a V sui lati CARMENS (150 euro)

Credits: Carmens

Stivali bordeaux effetto cocco con tacco geometrico TOPSHOP (79 euro)

Credits: Topshop

Anfibi neri dal design pulito ALDO (130 euro)

Credits: Aldo