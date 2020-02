Amanti dei white boots all'appello! Gli stivaletti bianchi sono il modello da avere (e da indossare) per tutta la primavera

Inutile provare a resistere alla tentazione di acquistarne un paio. Sì, perchè gli stivaletti bianchi sono un vero e proprio "pezzo da 90" del guardaroba e il loro impatto fashion li rende speciali H 24.

Sotto a gonne e vestiti di ogni lunghezza e tipologia, sotto ai vostri mitici jeans, ma anche sotto al classico tailleur elegante per donargli un twist.

Insomma, un passe-partout a cui attingere a piene mani anche quando si ha voglia di sperimentare nuovi mix ma senza strafare. Perchè a volte, si sa, sono i semplici dettagli a fare la differenza. E con i vostri white boots ai piedi percorrerete la strada giusta verso lo stile in mille occasioni diverse.

Su quale modello orientarsi per andare sul sicuro? Anche in questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dalle varianti con tacco alto a quelle flat super comode. Dai texani ai lace boots, dalle versioni in suede a quelle in pelle stampa cocco che quest'anno spopolano. Ecco i nostri preferiti!

