Con l'autunno alle porte torna la voglia di sfoggiare un bel paio di stivaletti: iniziate a segnarvi questi modelli da non perdere!

Sì, lo sappiamo, gli stivaletti s'indossano praticamente tutto l'anno e sono la scelta più azzeccata su tantissimi look persino in piena estate. Ma se nelle stagioni calde tendiamo un po' a metterli da parte, sostituendoli con sandali e scarpe aperte (anche per ovvie ragioni climatiche!), non appena arriva la prima brezza autunnale siamo sempre ben felici di tornare di corsa da loro. Succede anche a voi?

Il motivo è presto detto: si tratta di un tipo di scarpe super versatile che sta bene praticamente con tutto, dai jeans al tailleur fino agli abiti e alle gonne più chic. Insomma un vero e proprio jolly da giocarsi in mille occasioni diverse, dall'ufficio al tempo libero e anche nelle serate più mondane, perchè no!

Ecco perchè è bene iniziare già a ragionare sui modelli che vorrete vedere quest'autunno nella vostra scarpiera (e come ingrediente vincente sui vostri look, of course!). Per facilitarvi nell'arduo compito, abbiamo stilato una lista con le varianti must delle nuove collezioni moda.

Con tacco alto, basso o midi, biker o texani, in vernice o in suede, pitonati o con ricami preziosi, a voi la scelta!

Stivaletti in pelle neutra con tacco midi sottile H&M

Chelsea boots in pelle nera LAZZARI

Stivaletti stringati in tessuto pied de poul PELLICO

Stivaletti in vernice rossa con tacco alto PRADA

Texani pitonati STEVE MADDEN

Stivaletti in suede con tacco ZARA

Ankle boots con tacco a stiletto BATA

Stivaletti bassi con borchie e fibbie metallizzate GIVENCHY

Stivaletti in pelle bicolor JIMMY CHOO

Stivaletti stampa cocco con tacco sottile STAUD

Tronchetti in pelle con scollo a V e cinturino sulla punta MALONE SOULIERS

Stivaletti con tacco midi grosso & OTHER STORIES

Stivaletti cuoio con tacco alto e punta squadrata MANGO

Anfibi in vernice DR MARTENS

Texani in suede con frange ASH

Stivaletti in pelle con ricamo floreale CHIE MIHARA

Stivaletti bassi con borchie metallizzate PITTAROSSO

Stivaletti con borchie shimmering KURT GEIGER

Stivaletti con tacco alto e para MICHAEL MICHAEL KORS

Tronchetto alto con lacci in pelle spazzolata CARMENS

