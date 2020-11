La zebra ha messo in panchina il leopardo: non sono favole ma le ultime tendenze animalier!

Quest’inverno il predatore più maculato e scattante della savana, dovrà fare posto all’elegante e agile zebra.

Anche se questo potrebbe sembrarvi l’incipit di un racconto, ovviamente stiamo parlando di una delle tendenze più amate e conclamate del 2020: la stampa zebrata, che già da qualche stagione si sta affiancando al classico pattern maculato.

La zebra è la protagonista assoluta di tutte le collezioni, un’alleata dal piglio wild e rock per i nostri outfit, ma anche sofisticata grazie ai colori neutri che la contraddistinguono e alla sua innegabile versatilità.

Ve lo dimostra Grazia.it che ha selezionato per voi una vasta selection di capi e accessori in zebra pattern su cui mettere subito gli occhi!

(Credits: Alanui)

Il classico cardigan sfrangiato in cashmere è il cavallo di battaglia del brand italiano Alanui, fondato nel 2016 da Nicolò e Carlotta Oddi. Quello proposto per l'inverno è in un bellissimo pattern zebrato grande, un capo cool e warm. #AlanuiKnit

(Credits: Aquazzura)

Le slingback di Aquazzura sono glamour allo stato puro grazie alla punta zebrata, fascetta gold e tacco vertiginoso. #ZebraNightOut

(Credits: Kocca)

La camicetta leggera di Kocca unisce il trend del print zebrato a quello delle ruches, un must su top e abiti dell'autunno inverno. #ZebraAndRuches

(Credits: Motivi)

La capsule collection di Motivi "Smart Couture" contiene tante proposte decise e d'impatto come questi pantaloni a palazzo in print zebrato. #SmartZebra

(Credits: TWINSET Milano)

Altra proposta pensata per la notte questa di TWINSET Milano, uno slip dress in paillettes con fondo grigio, perfetto per la holiday season. #MiniDress

(Credits: Frenzlauer)

Il rigore geometrico deutche di Frenzlauer incontra l'anima wild dello zebrato. Il risultato è vincente. #Tradition&Experimentation

(Credits: Tezenis)

La maglieria di Tezenis vi stupirà per qualità e originalità. Come questo maglioncino con scollo a V, perfetto per rimanere "cozy at home" in questo novembre (che siate in zona gialla, arancione o rossa!). #CozyZebra

(Credits: Imperial)

Lo zebrato sull'abito con balze di Imperial è ombré. Like it! #DegradéZebra

(Credits: Zara)

I bootie anni 70 di Zara sono in cavallino, un pellame naturale con pelo che, in questo caso, è stato tinto in stampa zebrata. #CavallinoZebra

(Credits: Topshop)

Su Zalando trovate tanti articoli firmati Topshop, la storica catena low cost londinese, come questi flare a vita alta davvero cool. #ZebraPants

(Credits: Rixo)

Gli orecchini modello Helene di Rixo, brand giovane e originale adorato dalle It girls, hanno sapore anni 80. La stampa zebra è talmente in voga da arrivare addirittura sui charms. #ZebraEarrings

(Credits: Oysho)

Il top goffrato con maniche a sbuffo di Oysho ha i colori della savana: sabbia e terra. #ZebraTop

(Credits: Gucci)

In perfetto stile safari anche la tracolla Horsebit di Gucci in cavallino zebrato. Iconica e super fashion. #HorsebitAddict

(Credits: Halpern)

Visto che non vediamo l'ora di metterci in tiro per un'occasione, perché non iniziare a sognare con il mitico Halpern, stilista newyorkese specializzato in abiti da sera? #ZebraNightOut

(Credits: Custommade)

La moda scandinava sta letteralmente spopolando con brand belli e affordable, dallo stile eccentrico ma chic. Come Custommade che ha lanciato una serie di stivaletti dal tocco west magnifici come questi con tacco sottile ma comodo (non supera gli 8 cm), in cavallino zebratissimo! #ScandinavianZebra

(Credits: DKNY)

I pants ciclisti sono amatissimi per occasioni sportive e non, ancora meglio se con stampa zebrata come questi di DKNY che trovate cercando "zebra" su Zalando. Facile no?#CiclistiLove

(Credits: Zalando)

Dove vai se il piumino non ce l'hai? Ma che sia zebrato come questo originalissimo di Calvin Klein, mi raccomando! #PaddedZebra

(Credits: Calzedonia)

I collant del momento sono divertenti e ricamati, come questi animalier di Calzedonia of course! #CalzePazze

(Credits: & Other Stories)

Facile, veloce e cute come tutte le creazioni di & Other Stories, questo abitino è zebrato con sfondo brown, il che lo rende molto autunnale. #BrownZebra