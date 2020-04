Colorati, vivaci, cool: sono i modelli di sneakers che vogliamo indossare adesso.

Molte di voi ne avranno abbastanza dei look comodi, delle giornate in tuta a casa o nelle sporadiche uscite direzione supermarket. Quindi parlare di sneakers, e di quanta voglia abbiamo di indossarle potrà, alla prima occhiata, non colpirvi più di tanto.



Ma considerando che le sneakers, le intramontabili scarpe da ginnastica sono appunto uno dei must-have contemporanei più amati e sfruttati, sdoganate in ormai qualsiasi occasione d'uso (le abbiamo viste anche a dei matrimoni eh), parlare di loro ci sembra un inno alla libertà. Quella di uscire, non come prima per carità, tornando piano piano alla nostra routine una volta finito il lockdown.



E per inaugurare un nuovo inizio, abbiamo scelto di regalarci, virtualmente, i 10 modelli che ci piacciono di più tra le proposte che i marchi del settore, e anche quelli d'alta moda come Valentino o Stella McCartney, avevano previsto di lanciare nelle loro collezioni Primavera-Estate 2020.



Alcuni sono dei classici, come le Stan Smith o le slip-on di Vans, altri sono new entry di stagione da cogliere al volo. Ma sono tutti modelli molto particolari, fuori dagli schemi: perché sono colorati, sono un ventata di buonumore. Quello che ci vuole per ripartire... con il passo giusto.



NIKE Modello React Vision con texture a strati, linee e colori vivaci, con comodissima suola in schiuma React e una linguetta ultramorbida.

Credits: Nike.com



ADIDAS ORIGINALS Il classico modello Stan Smith nella variante a fiori su fondo nero. Silhouette e materiali classici, ma con una grafica inedita.

Credits: adidas.it



VANS Modello slip-on classico Aura Shift, in tela effetto arcobaleno.

Credits: Vans.com



GUCCI Sneakers Tennis 1977 in cotone color burro arrichita dal tradizionale nastro Web rosso e verde, dall'etichetta logata sulla linguetta e il motivo GG che decora la suola.

Credits: Gucci.com



SUPERGA W. 2750 Le classiche Superga W. 2750 in tela con una nuova suola in gomma colorata a contrasto.

Credits: Aw-lab.com



AQUAZZURA Sneakers "The A" in suede con dettaglio in pelle laterale e linguetta a contrasto.

Credits: Aquazzura.com



VALENTINO Sneakers Rockrunner Plus Camouflage in tessuto e nappa camouflage con suola in gomma e logo.

Credits: valentino.com



VEJA Il nuovo modello Nova, certificato vegan, realizzato in cotone biologico con logo serigrafato lateralmente.



Credits: Veja-store.com

REEBOK X EASTLOGUE DMX Una sneaker futuristica, ispirata alle calzature da trail, con dettagli in gomma e suola antiscivolo.

Credits: Brownsfashion.com





STELLA MCCARTNEY Sneakers Loop, un nuovo modello realizzato in Italia con materiali riciclati assemblati con una tecnica innovativa che non richiede l'utilizzo di colla.

Credits: Mytheresa.com