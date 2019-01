Delle sneakers non possiamo ormai fare a meno! Ma quali modelli spiccheranno nel 2019?

Vi ricordate i tempi della scuola in cui essere cool era direttamente proporzionale alle sneaker che indossavamo?

Quando la nostra adolescenza era focalizzata sulla ricerca costante delle scarpe da ginnastica perfette e all’ultimo grido?

Oggi, la sneaker obsession non è più relegata ai banchi di scuola o all’attività fisica ma è diventata una vera e propria mania, sdoganata per innumerevoli occasioni.

Le scarpe da ginnastica sono l’oggetto del desiderio dell’armadio di ogni fashion addict che si rispetti e il mercato che gira intorno a questo tipo di calzatura è in crescita costante.

Per questo, il 2019 ci riserva molte novità in fatto di fashion sneakers, con tante collab e capsule esclusive, modelli, forme e colori innovativi e materiali super tech.

Non ci resta che scoprire insieme le sneaker più hot del 2019!





(Credits: Chanel)

Negli ultimi anni, tantissimi luxury brand hanno inserito in collezione la loro versione rivisitata di sneaker.

La proposta di Chanel per la primavera estate 2019 è multicolor e pastello, giocando nei toni del pesca, light blue e muschio. #Luxurysneaker





(Credits: Acne Studios)

Le chunky sneaker di Acne Studios sono bicolore e hanno la suola design extralarge. #Chunkysneaker





(Credits: Adidas)

Il look strong e audace delle Falcon di Adidas crea un bel contrasto con il color nude, delicato e classy. #Falcon





(Credits: Converse)

Omaggio nostalgico agli anni 80 per la rivisitazione della ERX di Converse da parte del designer Don C che la "veste" di dettagli animalier e flash fluo per un vero effetto "street style". #RitornoalFuturo

(Credits: Dior)

Stampa monogram e lacci logo per le designer sneaker di Dior. #Monogram





(Credits: Zalando)

Il modello Ray di Fila ha i colori iconici del brand: bianco, rosso e blu. #Ray

(Credits: Furla)

L'ultima sfida del brand Furla solo le calzature: il modello Wonderfurla è in lurex elasticizzato con suola in gomma colorata. #Wonderfurla

(Credits: Gucci)

Il modello Flashtreck di Gucci è una combinazione eccentrica e luxury tra sneaker e scarpe da trekking.

La versione in foto è in pelle rosa metallizzata con decorazione di pietre turchesi che avvolgono e ornano la scarpa. #Flashtreck





(Credits: Louis Vuitton)

Dopo il successo formidabile dalla loro uscita nel 2018, Louis Vuitton ripropone le sneaker futuriste Archlight in nuove versioni, come questa bianca con profilature fluo. #Archlight





(Credits YOOX) 

Le trainer in tessuto elasticizzato di MM6 Maison Margiela sono in verde militare con maxi suola a contrasto e le trovate su YOOX! #Socktrainer

(Credits: Off White)

Le sneaker bianche e rosa di Off White sono ispirate ai modelli da basket. La signature? Le etichette arancioni, dettaglio iconico del brand. #Basketball

(Credits: Prada Linea Rossa)

L'atteso ritorno della mitica Linea Rossa di Prada, ha come emblema proprio le scarpe da ginnastica. Queste sono in ice grey con comodi straps. #Linearossa

(Credits: Puma)

Le sneaker Entwine in pelle intrecciata di Puma renderanno eleganti e ricercati i vostri outfit da tempo libero. #Entwine

(Credits: Reebok)

Le Club C 85 vintage di Reebok sono scarpe da tennis per veri nostalgici, dentro e fuori dal campo. #ClubCVintage

(Credits: Paula Cademartori)

La forma del modello Yokoo è quella della "chunky", resa iperfemminile dalla nuance pastello e dal dettaglio del fiocco di ispirazione jap, oltre che dall'iconica fibbia del marchio. #BiginJapan





(Credits: Adidas by Stella McCartney)

Rivisitate da Stella McCartney, le iconiche Stan Smith di Adidas sono ancora più cool. #Stansmith

(Credits: Versace)

Ultima nata in casa Versace, la trainer Chain Reaction si fa indubbiamente notare. Come potrebbe non essere uno dei modelli top del 2019? #Chainreaction