Con il modello giusto vi verrà voglia di sfoggiarle anche in piena estate

D'accordo quando le temperature superano i 30 gradi, si ha sicuramente più voglia di sandali e sandaletti.

Se siete delle vere sneakers addicted, però, non riuscirete certo a stare lontano troppo a lungo dalle vostre scarpe preferite.

E poi, parliamoci chiaro: non vorrete certo rinunciare a sfoggiarne un paio nuovo di zecca con tutti i modelli super cool che ci sono in circolazione quest'estate, no?

Noi in particolare ne abbiamo individuati 11 che rispondono alle esigenze di stile e ai gusti più disparati.

Dalle chunky sneakers a quelle minimal, dalle varianti in pelle a quelle in tela, a tinte pastello o fluo, con i classici lacci o con il velcro, basic o impreziosite da strass e applique luccicanti.

Scegliete quelle che fanno per voi e indossatele su tutti i look (persino al mare, perchè no!).





Sneakers Solar Boost 19 ADIDAS

Sneakers in pelle con logo fluo HOGAN

Sneakers a fiori della collezione SUPERGA x LoveShackFancy

Sneakers con zeppa in corda e applique TWINSET Milano

Sneakers con velcro glitter VICTORIA

Sneakers della collezione Anaheim Factory VANS

Chunky sneakers REEBOK

Sneakers in pelle e suede ARA SHOES

Sneakers ecosostenibili VEJA

Sneakers a quadretti con fibbia gioiello ROGER VIVIER

Sneakers modello 997 Sport (in vedita dal 13 luglio), NEW BALANCE.

