Dagli stivaletti da lavoro in tela e gomma agli scarponcini ispirati all'hiking e al trekking fino alla riedizione di alcune delle sneakers chunky più amate. Reinterpretate lo stile Nineties con questi nuovi modelli



«Non si esce vivi dagli anni '80» cantava Manuel Agnelli nel 1999, ma la stessa celebre frase potrebbe essere utilizzata oggi stesso senza cambiare una virgola, solo sostituendo il numero 80 con 90.





Foto: Le Spice Girls via Getty Images





Il decennio delle Spice Girls, di Britney Spears, ma anche quello dei Nirvana e degli Oasis, di Friends, Streghe e Buffy L'Ammazzavampiri, continua a tornare sulle passerelle e nei nostri armadi. L'avevamo notato già qualche tempo fa quando vi parlavamo di must-have Nineties come i Mum Jeans, il cappellino alla pescatora, ma anche gli anfibi. E ancora, quando parlavamo di zeppe e forme dei sandali squadrati onnipresenti nella stagione passata (e anche in quella che arriva).





Foto: Britney Spears negli anni 90 via Getty Images





Cosa ci dobbiamo aspettare, dunque da questa primavera-estate? Proprio in questi giorni Alexander McQueen lancia le nuove Tread Slicks, scarponcini unisex che ricordano gli stivali da lavoro con suola XL, resi più leggeri dal corpo in tela, perfetti per le stagioni calde, che arrivano con un corredo di foto scattate in giro per il mondo da fotografi come Alice Schillaci, Lea Colombo, Adama Jalloh, Ethan James Green, Julia Noni, Luis Alberto Rodriguez, Chloe Le Drezen, Eddie Wrey.





Foto: Le Tread Slicks di Alexander McQueen fotografate da Julia Noni





Ma sono tanti i modelli di scarpe comfy&cool che ricordano forme e modelli degli anni 90. Ecco alcuni di quelli che ci hanno colpito di più.





Northwave Espresso





In pelle nera, bianca, blu o rossa, a scarponcino o scarpa con l'inconfondibile para in gomma oversize. È la Northwave Espresso, sneaker culto degli anni 90 ispirata in realtà agli stivali da snowboard degli anni 80. Irresistibile.





Roa





Brand tutto italiano e contemporaneo (fondato nel 2015), Roa riporta in auge lo stivaletto da hiking innovandolo con le tecnologie più moderne e trasformandolo in un capo sicuramente funzionale per chi ama la natura e l'outdoor, ma anche estremamente cool in un contesto streetwear.





Skechers





Azienda fondata nel 1992, riesce a inserirsi nel mercato delle sneakers dominato all'epoca da Nike, grazie al design accidentalmente unisex di modelli come il Chrome Dome (uno stivaletto che sembrava già "usato" di appeal per il mondo grunge) e delle D'Lite, chunky sneakers rese super celebri da una campagna con protagonista Britney Spears proprio alla fine degli anni 90. E ora? Ora le indossa Camila Cabelo e vengono reinterpretate da Opening Ceremony.





Fila Disruptor





Se si parla di sneakers 'chunky' non si possono non nominare le Fila Disruptor. Tornate in auge in bianco già da qualche stagione, sono richiestissime anche in diverse tonalità pastello, molto contemporanee, soprattutto se indossate in total look branded con pantalone della tuta ampio in gamba e stretti alla caviglia e crop top.





Converse





Forse la scarpa che più identifica il grunge e quello stile "rilassato" e normcore (ma con gusto), le Converse, hi o ox, tornano in versione sostenibile già un anno fa con la serie Renew, utilizzando tessuti upcycled e miscele di tele di cotone riciclato. Questa estate la collezione da cercare è la Tri-Panel Chuck 70, dal mix di colori estivi eseguito su tre pannelli, con toni della terra come la sabbia, il melone, il grigio e il rosa tenue e una speciale edizione in color Egret che usa un filato non tinto per formare il tessuto della tomaia in tela della scarpa.





Adidas Falcon





Rilanciate nel 2018 e indossate dalle instaceleb di tutto il mondo, le adidas Falcon sono ancora ultra ricercate dai fan del design originario del 1997, ma nelle nuove colorazioni. Anche qui pastello (le nostre preferite in verde qui sopra) ma anche clash di colori accesi e inaspettati, fluo, silver e inserti stampati come il pitonato e il pois.