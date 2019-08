Sabot, platform, listini sottili, punte squadrate: le calzature in stile Nineties sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere all'ultima moda

Che la moda Anni 90 stia vivendo un momento di grande revival è indubbio.

Mancanza di idee? No, semplicemente una dolce nostalgia mista a curiosità di vederci come eravamo o, se siete giovanissime, come erano le nostre mamme o sorelle maggiori.

Questo arrembaggio Nineties viene percepito soprattutto sulle scarpe che, più di ogni altro indumento e accessorio, rappresentano i trend delle varie epoche.





Avete presente le scarpe di Cameron Diaz in "Tutti pazzi per Mary"? Quelle di Alanis Morissette nel video "Ironic"? Quelle scelte da Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte in "Sex and the City"? E quelle della mitica Rachel Green AKA Jennifer Aniston in "Friends"?

Se non ricordate che modelli indossavano non vi preoccupate perché si dà il caso che le collezioni di scarpe più hot del momento siano pienamente ispirate a quel periodo, vicino ma lontanissimo.





Pronti a tornare back in time con sabot, punte squadrate, listini sottili, pvc e ciabattine firmatissime? Scorrete la nostra selezione non 90% ma 100% revival!

I sandali platform di & Other Stories sono neri e marroni con stampa croc. Very, very nineties! #Platformsandals

I sabot squadrati di Wandler in verde mela sono divertentissimi. #Greensabot

Sono tornate! Le mitiche Buffalo, platform sneaker simbolo degli anni 90, oggi sono più fashion che mai! Qui vi proponiamo una versione pink frutto di una collab tra il brand e Puma. #Chunkysneakers

Listini sottili e tacco a spillo di 8 centimetri. I sandali snake di Aquazzurra sembrano usciti dal telefilm "Sex & The City". #Snakesandal

Punta squadrata, pvc e fluo. É difficile immaginare dei sabot più Nineties di quelli di Amina Muaddi. #Sabotpop

Le ciabattine in oro rosa di Gioseppo sono cute e pratiche, talmente sottili da poter essere infilate in borsetta. #Flatsandals

Lo stile del brand Manolo Blanhik dagli anni 90 non è cambiato di una virgola: raso delicato, tacco 10 a stiletto e colori favolosi, proprio come questi sabot da sera elegantissimi. #Iconic90

Il sandalo sabot con dettaglio gioiello a forma di tigre di Gucci ricorda le creazioni di Tom Ford dell'epoca. Più anni 90 di così! #HistoryofGucci

Mercedes Castillo ha reiterpretato il sandalo Nineties altezza media alla perfezione con questo modello in light blue croco print e tacco extra large. #Maxitacco

Le Nike Air Max sono un simbolo degli anni 90 e sono tornate come non mai al punto che i giovani le preferiscono ai modelli più moderni. Bravi! #Oldschool

Punta leggermente squadrata e listini sottili intrecciati. La proposta anni 90 di Nous è basica e portabile. #Ninetiesclassic

Avrebbero fatto impazzire Francesca Cacace, alias "La tata" questi tronchetti con tacco a roccheto di cavallino animalier firmati Prada. #Pradaornada

Anche le slipper sono un modello ripescato dagli anni 90 che sta andando alla grande già da qualche stagione. Super chic queste Tod's in bianco ottico con fibia in cristalli. #Slipper