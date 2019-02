I jeans skinny sono un must have versatile con cui sbizzarrirsi in tanti abbinamenti mix & match! Con alcuni accorgimenti però...

Talvolta nella moda, abbinamenti e capi apparentemente semplici e intramontabili, nascondono insidie e possono farci sgambetti... provocando delle vere e proprie cadute di stile!

Prendiamo un pezzo basic dell’armadio come gli skinny jeans, quella famosa via di mezzo tra i pantaloni slim fit e i leggings.

Gli skinny sembrano classici, stress free e innocui, ma lo sono solo all’apparenza: se abbinati in modo sbagliato possono penalizzare le forme, in particolare lo "stacco coscia". Per carità!

Ma grazie a un mix & match intelligente e calibrando con attenzione le proporzioni del top e delle scarpe, gli skinny vi calzeranno come un guanto.

Come abbinare dunque gli ultra slim con gusto e tatto? Scopritelo grazie ai nostri sei abbinamenti mix & match!





Skinny jeans: in ufficio!

Sì ai jeans skinny come questi di Mother Denim (uno dei brand più amati dalle star), giacca azzurro polvere con bottone gioiello di Lanacaprina (che coprirà ad arte i fianchi fasciati dagli skinny) e camicia bianca smanicata con ruche frontale di Pennyblack.

Ai piedi i "gommini" Tod's argento, una calzatura intramontabile.

Perchè aspettare il casual friday per indossare questo super look? #Casualmonday





(Credits: Lanacaprina, Tod's, Pennyblack, Mother Denim)









Skinny Jeans: a tutto colore!



Le amanti del colore non resisteranno agli skinny rosso fuoco di AG (li trovate su MyTheresa).

Che ne dite dell'abbinamento con la shirt a maniche lunghe e banda laterale rossa di Sandro Paris (più ampia per evitare effetti anti-estetici), stivaletti bianchi con richiami western di Isabel Marant e secchiello in blu elettrico con logo Kenzo? A noi piace tantissimo! #Colorskinny





(Credits: Sandro, Kenzo, Isabel Marant, Mytheresa)









Skinny Jeans: il look total denim!

Il denim non ci stanca davvero mai. Ecco perchè vi proponiamo una combo mix & match total denim made in Levis.

Perfetta abbinata alle mitiche Dr. Martens con platform e al crop top con ferretto a vista di Orseund Iris. #Totaldenim





(Credits: Levis, Net-a-Porter, Dr. Martens)









Skinny Jeans: il look romantico

Con l’arrivo di febbraio e di San Valentino ci sentiamo più romantiche. Indossereste questo look soft e delicato nei toni del panna e rosa? Gli skinny jeans sono di 7 For All Mankind mentre il top "vittoriano" è di Brock Collection (disponibile su Net-a-Porter).

I sandali color sabbia con fiocchi di Alexandre Birman sono comodi e versatili e sdrammatizzeranno il look "attillato". Il tocco prezioso e speciale è dato dalla collana in oro rosa con ciondolo a cuore di Stroili. #Modernromance





(Credits:Stroili, Net-a-Porter, 7 For All Mankind)









Skinny Jeans: il look girlie

Questo look è composto da skinny a vita alta di The Row abbinati al maglioncino pink romantico di Alberta Ferretti e zainetto back to school di Michael Kors.

Il pezzo forte sono le sneaker Adidas Continental 80, linea vintage in total white con dettagli rosa. #Backtoschool





(Credits: Michael Kors, Adidas, Alberta Ferretti, Net-a-Porter)









Skinny jeans: con i cuissardes!

Essendo stretti sulla caviglia e super elasticizzzati, gli skinny sono perfetti da infilare negli stivali, in particolare nei cuissardes.

Questo look mix & match è composto da maglione oversized beige di Falconeri, maxi borsa bianca di Gianni Chiarini e stivali sopra il ginocchio di Stuart Weitzman.

Dimentichiamo qualcosa? Ah gli skinny ovviamente, qui di Max and Co! #Comfort





(Credits: Falconeri, Stuart Weitzman, Gianni Chiarini, Max and Co)









Skinny Jeans: il look western!

Lo stile western è tornato alla grande e per questo vi proponiamo questo outfit che gioca sui dettagli Texas a partire dagli skinny jeans elasticizzati di Desigual, abbinati alla canottiera con stripe di Leith (disponibile solo su Nordstrom), la giacca di pelle con borche di Twin Set e i booties di YSL. #Cowgirl.





(Credits: Desigual, YSL, Nordstrom, Twin Set)