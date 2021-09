La rassegna dei look primavera estate 22 più glam visti in passerella durante la New York Fashion Week è qui!

Frizzante, colorata e metropolitana.

La New York Fashion Week PE22 si è appena conclusa, in un clima che oscilla tra una nuova normalità e tanta voglia di mondanità.

Si perché dopo 18 mesi e tre stagioni “off”, le sfilate sono tornate in presenza e hanno visto la partecipazione di top model, influencer, editor in chief e celebrity, tutti (o quasi) presenti all’appello e presi da un entusiasmo che alla NYFW non si vedeva da tempo.

Voglia di leggerezza, di uscire e tornare a vestirsi per un’occasione: in passerella si respira ottimismo ed energia di collezione in collezione.

Grazia.it ha fatto per voi una selezione dei 16 look super cool e dei relativi trend che già prevediamo diventeranno virali nella PE22.

Curiose di scoprirli? Iniziamo! #BestOfNYFW





1) Best of NYFW: il completo crochet di Jonathan Simkhai





(Credits: courtesy of press office)

Il crochet è un trend che ci accompagnerà per un bel po' nella sua versione invernale ed estiva, monocromo o multi. Lo stilista Jonathan Simkhai, che lo ha reso protagonista della collezione PE22, lo propone con un completo color panna in maglia che colpisce per la sua artigianalità e leggerezza. #CrochetSet







2) Best of NYFW: il plissé di Brandon Maxwell



(Credits: courtesy of press office)

Sappiamo che è presto per tirare le somme dei trend ufficiali della PE22 ma il plissé, fidatevi, sarà un tormentone delle prossime stagioni. Lo stilista Brandon Maxwell lo sa bene e lo ha sapientemente inserito in una collezione pop, colorata ma super chic allo stesso tempo. Questo look sorbetto con gonna midi plissettata è un capolavoro. Che ne dite? #ChicPlissé







3) Best of NYFW: il cut out di LaQuan Smith





(Credits: courtesy of press office)

Il capitolo cut out, ovvero capi con aperture strategiche, continua ad esprimersi artisticamente su ogni tipo di capo. Nella primavera estate 22, ne siamo certe, raggiungerà il culmine di sensualità unita a estrosità come dimostra la collezione messa in scena sull'Empire State Building dal designer LaQuan Smith. #CutOutSeason







4) Best of NYFW: le sovrapposizioni di Tory Burch





(Credits: courtesy of press office)

Il layering, ovvero il sovrapporre capi di diversa consistenza e colore sarà il trend predominante delle prossime stagioni e per eseguirlo al meglio occorre prendere ispirazione da big come Tory Burch. L'arte del layering è servita! #LayeringLove







5) Best of NYFW: la bralette di Michael Kors





(Credits: Getty Images)

Un altro trend assolutamente virale sarà quello della lingerie a vista proprio come ci mostra il look di apertura del veterano della NYFW, Michael Kors. "Nascosta" sotto un blazer e camicetta trasparente o esposta come ci mostra la divina Kendall Jenner, la bralette sarà la nostra migliore amica. Che ne dite di iniziare a sperimentarla con qualche soft look già da ora? #BraletteOut







6) Best of NYFW: il trench in suede di Gabriela Hearst





(Courtesy of press office)

Passione trench. La collezione boho chic di Gabriela Hearst, neo direttrice artistica di Choé, ha colpito per i suoi colori, la maglia a filo grosso e per i capi statement come questo trench in suede color vinaccia con ricami. Indosso a quale fashion icon lo vedremo per primo? #TrenchCouture







7) Best of NYFW: total metallics di Tom Ford





(Credits: Getty Images)

Il party dressing è servito su un piatto d'argento, d'oro e di paillettes da Tom Ford, il presidente del CFDA che ha chiuso in bellezza la fashion week. Una tendenza, quella dei metallics colorati e lustrini, che è un invito a tornare a ballare, osare, vivere. #LetsParty







8) Best of NYFW: le frange di Proenza Shouler





(Credits: courtesy of press office)

(Ancora) Frange. Il dettaglio più svolazzante e movimentato delle ultime stagioni continua a deliziarci su capospalla, borse e abiti. Come ci insegna Proenza Shouler che per la sua PE22 realizza una serie di cropped leggings e abiti colorati e glam, tutti adornati da consistenti frange che volteggiano ad ogni passo. We like it! #FringeMania







9) Best of NYFW: il cappotto ricamato di Peter Do





(Credits: courtesy of press office)

Tutti i riflettori puntati su Peter Do, stilista emergente che ha presentato la sua prima collezione in calendario alla NYFW. Colori soft, giochi di proporzioni, tagli sartoriali e ricami delicati come quello floreale sul cappotto nero, un look tanto perfetto da aver chiuso la sfilata con standing ovation. #FloralCoat







10) Best of NYFW: le balze asimmetriche di Ulla Johnson





(Credits: courtesy of press office)

Non vi è alcun dubbio che l'estate 22 sarà un tripudio di balze e volumi importanti, come ci mostra la power woman Ulla Johnson che le propone su abiti e set top/gonna in versione stampata, colorata e asimmetrica. #Balza2.0







11) Best of NYFW: il set in taffetà di Staud





(Credits: Getty Images)

Il set composto da top e pantaloni o gonna (meglio se lunga e vaporosa), è una tendenza di grande effetto che continuerà a spopolare. Il brand disegnato da Sarah Staudinger, Staud, che ha sfilato il 12 settembre mettendo in scena look e top model dall'effetto wow, propone un coordinato fatto di top e maxi gonna color oro/senape in taffetà. #MatchingSet







12) Best of NYFW: i pantaloni cargo di Bronx and Banco





(Credits: courtesy of press office)

Altro look, altra previsione di tendenza: i cargo pants. A proporli sono stati in tantissimi tra cui Tom Ford, Collina Strada e poi Bronx and Banco, come dimostra il cool look in foto. Per capire come abbinarli ed esaltarli al meglio c'è tempo ma intanto prendete nota e fatevi trovare pronte per l'arrivo di una PE22 a suon di tasconi. #CargoPants







13) Best of NYFW: l'abito midi doppiopetto di Carolina Herrera





(Credits: courtesy of press office)

Tutte pazze per... il midi dress. Ancora meglio se con vita sottolineata da una cinturina e bottoni a vista doppiopetto. In occasione del suo 40esimo anniversario, Carolina Herrera ha realizzato la versione perfetta dell'abito alla caviglia che non potevamo non includere nella classifica del best look. #MidiChic







14) Best of NYFW: il pizzo di Rodarte





(Credits: courtesy of press office)

L'arte del pizzo secondo Rodarte. In una collezione SS22 joyful e leggiadra, il pizzo e le trasparenze sono state al centro dell'attenzione grazie ad abiti regali come questo da sposa, in foto. Per noi rimane uno dei più belli, grazie anche all'elemento cappa incorporata che sarà predominante. #LovelyLace







15) Best of NYFW: i volumi di Jason Wu





(Credits: courtesy of press office)

Moda a tutto volume: per le prossime stagioni preparatevi a sperimentare maniche, gonne, abiti dall'ampiezza drammatica ed esagerata, come propone Jason Wu sui suoi mini dress in taffetà. Noi siamo assolutamente in love con questo modello vittoriano color rosso fuoco. #VolumeUp!







16) Best of NYFW: il bondage di Khaite





(Credits: courtesy of press office)

Dopo il cut out e la lingerie a vista, il filone hardcore fashion è alimentato con grazia ed eleganza dall'americano Khaite che propone un candido ensemble fatto di camicia bondage e gonna plissé (vedi punto 2!). Un look da amare e indossare al più presto. #BondageShirt