Donatella Versace omaggia la linea Versus, creata apposta per lei trent’anni fa dal fratello Gianni, con stampe dipinte a mano e rivisitazioni degli elementi che hanno segnato l’heritage del marchio.

Credits: Courtesy of Press Office



Il connubio tra arte e moda continua a essere al centro della visione di Alessandro Michele, come testimonia la performance del grande ballerino e coreografo Michael Clark e della sua compagnia andata in scena al Gucci Hub.

Credits: Courtesy of Press Office

Da segnare in agenda l’indirizzo della nuova boutique Delvaux, la prima in Italia del marchio belga fondato nel 1829. La più antica Maison di pelletteria al mondo (quella che ha inventato la borsa da donna, per intenderci) ha aperto i battenti nello storico Palazzo Reina, in via Bagutta 12.

Credits: Santi Caleca



L’eleganza delle dive del passato rivive nel guardaroba firmato Seventy e 10 Collection by Seventy. È il colore il comune denominatore delle due linee del brand, insieme ai tagli studiati in ogni dettaglio per garantire un fit perfetto.

Credits: Courtesy of Press Office



Femminile e decisa, sognante ma con i piedi ben saldi a terra. È questa la donna immaginata e portata in passerella da Alberta Ferretti. Una donna consapevole di sé e del mondo, che affronta la quotidianità con carattere, senza rinunciare a un pizzico di romanticismo.

Credits: Courtesy of Press Office

Versatile e anti-pioggia, il parka oversize con coulisse riflette alla perfezione il concetto di lusso understatement perpetrato dal brand in 70 anni di attività. Un anniversario importante, celebrato con due capi speciali e con l’opening del nuovo flagship store in Via Monte Napoleone 3.

Credits: Courtesy of Press Office



Tra le novità più glamour della prossima stagione calda ci sono loro, i gioielli da principessa dell’esclusiva collezione Atelier Swarovski by Anna Dello Russo. Collane e orecchini, ma anche bangle, spille e tiare per aggiungere un tocco super cool a ogni look, come insegna l’icona di stile e celebre fashion editor.

Credits: Courtesy of Press Office

Back to basic, strizzando l’occhio alla sartorialità. Jil Sander ci conferma che eleganza e comfort possono coesistere alla perfezione. Con un valore aggiunto: quello delle lavorazioni artigianali, insieme ai tessuti in fibra naturale e ai pellami non lavorati.

Credits: Courtesy of Press Office

Ritorno in grande stile alla Milano Fashion Week per Byblos con un defilé che rende omaggio alla totale libertà di espressione. «No boundaries. No restraints», niente confini e niente freni, è il mantra di Manuel Facchini che mescola riferimenti hippie, sfumature spaziali e flash psichedelici.

Credits: Courtesy of Press Office



È già un must have la shoulder bag Ambrine in pvc e plexy con rifiniture in vitello bottalato, uno dei pezzi più iconici della nuova collezione targata Coccinelle. L'ispirazione arriva da lontano: sono i colori del deserto incendiato dai raggi extrasolari il fil rouge delle proposte per la prossima primavera estate.

Credits: Courtesy of Press Office

Un defilé all’insegna del “Pacific zen” - viaggio immaginifico che parte dalla California per arrivare al Giappone - e una retrospettiva al MUDEC, dal titolo “Generation Paisley” (visitabile gratuitamente fino al 14 ottobre). Così Etro celebra i suoi primi 50 anni di attività.

Credits: Mondadori Photo

Più che un defilé, quello di Emporio Armani è stato un evento unico, non solo per l’inconsueta location (l’hangar di Linate, per la prima volta aperto a un fashion show), ma soprattutto per la presenza di uno special guest come Robbie Williams, che ha intrattenuto i 2400 presenti cantando le sue hit più amate.

Credits: Getty Imagesice



Sportswear in passerella con Fila che ha scelto la Milano Fashion Week per la sua prima sfilata. Immancabile il celebre logo del brand, presente su felpe, belt bag e abiti canotta ricoperti di paillettes.

Credits: Getty Images

Da supermodella a stilista. Bianca Balti ha debuttato a Milano Moda Donna con la sua Maternity Collection, collezione premaman dall’anima green e interamente Made in Los Angeles: i capi sono realizzati con stoffe provenienti da stock recuperati nel distretto californiano.

Credits: Courtesy of Press Office

Black & White protagonista da DONDUP, che ha presentato nel Flagship Store in via della Spiga 50 una collezione dall’anima sartoriale e rigorosa, arricchita da stampe, ricami e lavorazioni couture che ricorrono anche nel denim, reinventato in chiave deluxe.

Credits: Courtesy of Press Office

Un viaggio spazio-temporale tra i decenni più iconici del passato ed esotiche destinazioni scandisce l’irriverente collezione targata Alcoolique, che esalta il lato più sensuale della donna con silhouette scivolate, stampe all over e applicazioni preziose.

Credits: Courtesy of Press Office

C’erano anche le sorelle Ferragni - insieme al CEO di Fragiacomo, Federico Pozzi Chiesa - al party per il lancio della prima capsule collection acquistabile in criptovaluta e disegnata da Alessio Spinelli per il brand Made in Italy di scarpe, pelletteria e accessori di lusso.

Credits: Courtesy of Press Office



Alla Bi­blioteca Braidense Gabriele Colangelo ha impartito un'esemplare lezione di stile proponendo per GIADA una serie di capi e accessori dall’attitudine estremamente raffinata. Silhouette pulite, lavorazioni plissé e una palette cromatica essenziale: questi i punti di forza di ogni look.

Credits: Courtesy of Press Office



Debutto ufficiale a Milano Moda Donna per Laetitia, brand di accessori toscano nato nel 2013 dall’estro di Fabrizio Pisano che ci ha conquistate con una collezione che profuma di vacanze, sole, buonumore, ispirata - non a caso - ai colori vibranti e alle suggestioni di Capri.

Credits: Courtesy of Press Office

Sperimentazioni couture e citazioni colte delineano le creazioni del poliedrico Gianluca Capannolo che attinge al mondo dell’arte, e più precisamente alla corrente del Bauhaus, trasponendolo su cappe, gonne e abiti dal design geometrico.

Credits: Courtesy of Press Office



Si chiama “Band of Colors” la capsule collection di Loriblu dal concept romantico e giocoso che include sandali e slingback con tacco a stiletto, rouches e raffinate applicazioni.

Credits: Courtesy of Press Office

Sarà un’estate coloratissima, sembra suggerirci Hogan che per la stagione calda contamina la sua estetica sport-luxury con accenti 80s. A dominare sono colori al neon, linee grafiche e materiali iridescenti. Focus sulle sneakers, reinterpretazione contemporanea del modello Interactive.

Credits: Courtesy of Press Office

Un incontro tra un’antica e raffinatissima tradizione artigianale e uno dei giovani shoe designer più ricercati degli ultimi anni. Due eccellenze italiane che si uniscono per la prima volta, per creare non dei semplici accessori ma dei veri e propri oggetti di culto: nasce così la capsule collection di Bianchi e Nardi in collaborazione con Giannico, una collezione che unisce i pregiatissimi pellami che hanno reso celebre la maison con lo stile astratto e ricercato del designer.



Credits: Courtesy of Press Office

Zanellato ha inaugurato il suo nuovo hub in via Stendhal 35 con la mostra "DIVINE – Borse e Volti nel Cinema Italiano". L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Sede Lombardia, ha incluso una selezione di immagini e scatti inediti di grandi attrici del cinema italiano - immortalate con le loro borse, ça va sans dire - e una serie di creazioni uniche, reinterpreazioni dei modelli iconici di Zanellato ispirate ad alcune delle foto in mostra.

Credits: Courtesy of Press Office

Nasce dalla collaborazione con Georgina Brandolini D’Adda - manager del lusso e icona di stile - la capsule collection per la Primavera Estate 2019 di BLAZÉ MILANO, che oltre a fare focus sulla giacca (da sempre al centro del concept del marchio) si arricchisce dei pantaloni "per dare la possibilità alle donne di indossare un outfit da sera che le faccia sentire sempre super chic ma al contempo comode e a proprio agio".

Credits: Quentin de Briey

Casual ma mai casuale. Da questa premessa è partito Alessandro Dell’Acqua, che ha scelto di utilizzare i tessuti tipici dell’Haute Couture - rivisitati attraverso spalmature, vetrificazioni e lucidature - per esaltare il design di ogni singolo capo.

Credits: Courtesy of Press Office



Impossibile non lasciarsi conquistare da Paula Cademartori e dalle sue coloratissime creazioni. Tra le nostre preferite ci sono le shoulder bag con trame in rilievo 3D e cristalli Swarovski.

Credits: Courtesy of Press Office

Vestibilità rilassata e una palette cromatica che rimanda all'immaginario 90s per Woolrich, che accanto alla main collection ha presentato il secondo capitolo della collaborazione con lo studio di design inglese Griffin, rivisitando i capi chiave del suo heritage attraverso giochi di proporzioni e texture.

Credits: Courtesy of Press Office

Un capo evergreen, un idolo indiscusso della scena musicale contemporanea e un brand amatissimo dalle più giovani (e non solo): questi gli ingredienti della limited edition di t-shirt unisex disegnata da Sfera Ebbasta e presentata nel nuovo flagship store milanese del brand.

Credits: Courtesy of Press Office

C’è chi li definisce bermuda e chi invece li associa ai pantaloncini da ciclista: quel che è certo è che sarà questo il modello di pants più in voga la prossima stagione. Manchit Au - stilista a capo del brand Ricostru - lo sa bene e ne propone una versione futuristica, ma assolutamente chic.

Credits: Courtesy of Press Office



Non solo calzature. Santoni si evolve presentando accanto alla main collection di calzature, una selezione di capi d’abbigliamento e scarpe del progetto Santoni Edited by Marco Zanini. A non essere cambiata è l’altissima qualità dei materiali, oltre all’estrema cura del dettaglio.

Credits: Courtesy of Press Office

È un tributo agli anni ‘60 la collezione di Sara Battaglia, tra stampe geometriche, colori saturi e volumi inaspettati, da quelli delle camicie - che si allungano fino a diventare vestaglie - a quelli dei secchielli in pelle, trasformati in tote bag.

Credits: Courtesy of Press Office

Anteprima ha festeggiato i suoi primi 25 anni portando sulle passerelle milanesi una collezione leggera e fluida, arricchita dal tocco eclettico degli occhiali firmati Pugnale, brand indipendente Made in Italy apprezzato per il suo dna sperimentale e innovativo.

Credits: Courtesy of Press Office

Una nuova boutique a Mosca e il restyling del flagship store di Milano: Manila Grace ha celebrato il suo nuovo Retail Concept presentando in anteprima quello che si appresta ad essere il nuovo must have del brand: la Clica Bag, un modello a secchiello funzionale e di tendenza che interpreta alla perfezione lo stile casual ma al contempo ricercato del marchio.

Credits: Courtesy of Press Office

Femminile e sensualissima la collezione di lingerie couture e cocktailwear firmata Lor Rive, il brand fondato dall’imprenditrice uruguaiana Lorra Rivero con l’intento di coniugare il know-how del Made in Italy a una visione internazionale di alta gamma orientata al mercato.

Credits: Courtesy of Press Office

La settimana della moda rappresenta anche il trampolino di lancio per talenti e designer emergenti di tutto il mondo. Tra questi ci sono i 18 giovani designer del distretto di Shenzhen, protagonisti dell’evento-sfilata a Palazzo Bovara organizzato da Shenzhen Garment Industry Association (organizzazione no-profit gestita dalle aziende che operano nel settore della moda, nell’industria tessile e nell’abbigliamento), insieme ad alcuni brand dello Yinger Fashion Group (Insun, Psalter, Song of Song e Yiner) e al marchio Ellassay.

Credits: Courtesy of Press Office

A proposito di "prime volte", debutto alla Milano Fashion Week anche per il brand Ultràchic che sfila supportata come brand emergente da Camera Nazionale della Moda.

Per la collezione SS19 il designer si è ispirato alle leggende del rock: Elvis, George, Freddie e Jimmy riuniti per un concerto da sogno tra le stelle.

Una collezione romantica, rock, irriverente e divertente, in un viaggio che parte dai meravigliosi anni 60, attraversando i caleidoscopici 70 per arrivare agli eccessi degli attualissimi 80.

Credits: Courtesy of Press Office





Atmosfere "amarcord" per la collezione ss19 di au jour le jour, il brand disegnato da Mirko Fontana e Diego Marquez. I due designer si sono ispirati alle atmosfere tutte italiane e "scintillanti" del varietà: spalle enfatizzate, mini abiti e midi dress dal fit iper femminile per un look "prom-girlish" perfetto per cocktail super glamouous.

Credits: Courtesy of Press Office