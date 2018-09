I pezzi più cool dell'autunno? Li abbiamo scovati tra le proposte dei brand che sfilano a Milano Fashion Week!

Dopo New York e Londra, le sfilate Spring Summer 2019 sono sbarcate nella capitale meneghina.

Ma quali sono i capi e gli accessori più cool dei designer che sfilano a Milano Fashion Week da indossare subito subito?

Abbiamo sbirciato tra le proposte autunnali più interessanti e decretato i pezzi must a cui non si può proprio dire di no.

Dal trench animalier di Max Mara agli stivaletti texani di Alberta Ferretti. Dai pantaloni in velluto di Etro alla gonna in lurex multicolor firmata Missoni.

E ancora il pull in cashmere di Moncler, la tracolla compatta di Marni e gli orecchini a cerchio con Medusa di Versace.

Lasciatevi ispirare dai nostri consigli per uno shopping mirato.





Milano Fashion Week: i must have per l’autunno 2018 N°21 Pullover in lana con intarsio a stella.

Credits: mytheresa.com

MISSONI Gonna in seta e lamé.

Credits: mytheresa.com

ALBERTA FERRETTI Stivaletti texani.

Credits: albertaferretti.com



MARNI Tracolla Trunk in pelle verde oliva.

Credits: mytheresa.com



MSGM Gonna midi in tartan.

Credits: net-a-porter.com

MONCLER Pullover in lana e cashmere con scritta.

Credits: mytheresa.com







MARCO DE VINCENZO Tubino check con dettagli a contrasto.

Credits: farfetch.com

JIL SANDER Abito midi a chemisier.

Credits: net-a-porter.com

GIORGIO ARMANI Loafers in velluto con ricamo.

Credits: armani.com



VERSACE Orecchini a cerchio con Medusa.

Credits: versace.com

MAX MARA Trench leopardato.

Credits: net-a-porter.com

DOLCE & GABBANA Camicia bianca con colletto ricamato.

Credits: store.dolcegabbana.com



ETRO Pantaloni flare in velluto.

Credits: mytheresa.com

SALVATORE FERRAGAMO Borsa Studio in pelle cipria.

Credits: mytheresa.com

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Blazer con bottoni dorati.

Credits: net-a-porter.com



MOSCHINO Pantaloni gessati a sigaretta.

Credits: net-a-porter.com

PRADA Pumps stampa rossetti.

Credits: mytheresa.com

/ 17 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...