Inizia Milano Fashion Week: scoprite con noi i must dei designer che sfilano sulle passerelle milanesi



Are you ready? La Milano Fashion Week è alle porte e per l'occasione abbiamo pensato di celebrare i designer che sfileranno in questi giorni sulle passerelle milanesi.

Come? Semplice: con una selezione ad hoc dei loro pezzi più cool per la primavera, attualmente in vendita nei negozi e negli store online.

Da Max Mara a Gucci (che dopo una breve parentesi parigina torna a presentare a Milano la collezione Fall Winter 2019-20), da Fendi a Versace, passando per Armani, Prada e Missoni, giusto per citare alcuni dei nomi più famosi.

I capi prescelti? Pescati tra le tendenze più forti della bella stagione in arrivo, ovviamente!

Un abito midi da indossare dal mattino alla sera. Un blazer a quadretti per l'ufficio (e non solo).

E ancora, una pencil skirt a fiori femminile e romantica, un trench in pelle passe-partout, un paio di loafer comode e rock al tempo stesso, una tracollina chic e un paio di orecchini gold per brillare nelle serate speciali.









Abito midi con ruches GUCCI

Credits: gucci.com





Blazer check FENDI

Credits: mytheresa.com





Minigonna in pelle stampa cocco MSGM

Credits: mytheresa.com





Maglia di seta MAX MARA

Credits: mytheresa.com





Pencil skirt a fiori N°21

Credits: mytheresa.com





Orecchini con logo VERSACE

Credits: mytheresa.com





Biker in pelle Alessandra Dell'Acqua x TOD'S

Credits: tods.com





Pantaloni a sigaretta EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com





Blusa in seta stampata MARNI

Credits: mytheresa.com





Jeans con trompe l'œil MOSCHINO

Credits: moschino.com





Mules con borchie ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com





Tracolla in pelle gialla SALVATORE FERRAGAMO

Credits: ferragamo.com





Trench di pelle PRADA

Credits: mytheresa.com





Vestito in lurex plissé MISSONI

Credits: mytheresa.com









Maxi pochette in pelle intrecciata BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com