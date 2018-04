Chunky sneakers, pumps accollate, stivaletti calzino e gli altri modelli must del momento



Nei prossimi mesi le vedrete praticamente dappertutto e non farete in tempo ad aggiungerle alla wish list che probabilmente saranno già sold-out.

Stiamo parlando dei 10 modelli di scarpe must have e di tendenza della primavera 2018.

Le abbiamo scoperte sulle passerelle, guardandole inizialmente anche con un certo scetticismo (specialmente le varianti più "estreme", diciamo).

In alcuni casi, le abbiamo ritrovate ai piedi di star e trendsetter negli scatti più cool di street style.

Ora è il momento di farle entrare di diritto nel nostro guardaroba per aggiungere un tocco glamour anche all'outfit più semplice.

Dalle chunky sneakers di Balenciaga alle slingback con kitten heels di Dior. Dagli stivaletti a calzino di Fendi alle espadrillas in pelle proposte da Chanel.

E ancora ankle boots bianchi, sandali platform, mules con ricami e pumps accollate.

Il segreto per indossarle con stile? Come sempre, è quello di armarsi di un pizzico di ironia e di tanta disinvoltura.

E naturalmente scegliere quelle più in linea con il proprio gusto personale.

















CHUNKY SNEAKERS





Dimenticatevi delle linee minimal, pulite e aggraziate: le sneakers più in voga quest'anno sono, che vi piaccia o meno, le chunky! In poche parole quelle con la suola grossa e super resistente e dal design vistoso in stile anni '90. Un vero must!





BALENCIAGA Sneakers Triple S.

Credits: net-a-porter.com





KITTEN HEELS





Genere decisamente diverso, le kitten heels sono la quintessenza del bon ton e della raffinatezza. Iconico il modello slingback di Dior con logo ricamato sul fiocchetto.









DIOR Slingback con fiocco e scritta di strass.

Credits: dior.com





STIVALETTI BIANCHI





D'inverno ci hanno conquistato, in primavera si riconfermano un alleato prezioso sui look più glamour: gli stivaletti in pelle bianca si abbinano sia ad abitini romantici, che a un semplicissimo paio di jeans. Facile, no?





GIANVITO ROSSI Ankle boots di vernice.

Credits: mytheresa.com





PUMPS DI VELLUTO





Il velluto non ci abbandona con l'arrivo della primavera, anzi. Si rinnova declinandosi su nuance più delicate e meno cupe. Come le décolleté celesti con inserto in plexi di Valentino, già most wanted.





VALENTINO Pumps in velluto e plexi con fiocco.

Credits: valentino.com





MULES RICAMATE





Mules, che passione! Le varianti anche per la nuova stagione sono tantissime: in pelle o in tessuto, basic o preziose, e persino con inserti in pelliccia. A noi piacciono tantissimo queste di Pretty Ballerinas scelte anche da Olivia Palermo. E scusate se è poco.





PRETTY BALLERINAS Mules con ricami floreali.

Credits: prettyballerinas.com





SANDALI PLATFORM





Guadagnare preziosi centimetri in altezza senza devastarci i piedi, questa è la mission (im)possible. E le scarpe con platform sono fatte apposta, proprio per conciliare comfort e glam.





LELLA BALDI Sandali con fasce in lurex e platform.

Credits: lellabaldi.com





STIVALETTI A CALZINO





Una tendenza che in pochi mesi è esplosa, contagiando diverse tipologie di calzature. Noi adoriamo gli stivaletti in pelle con inserto in tessuto elasticizzato e logo in bella vista. So cool!





FENDI Stivaletti a calzino.

Credits: net-a-porter.com





ESPADRILLAS DI PELLE





Pronte per i primi weekend al mare? Con le espadrillas in pelle e corda di Chanel anche il look da spiaggia assume un fascino unico.





CHANEL Espadrillas in pelle e corda.

Credits: chanel.com





DÉCOLLETÉ ACCOLLATE





Non accennano a perdere appeal nemmeno loro: le décolleté in pelle o in suede dalla silhouette accollata. Se non le avete ancora acquistate questo inverno, recupererete senza dubbi nella bella stagione.





VICTORIA BECKHAM Pumps accollate in suede.

Credits: net-a-porter.com





SANDALI GIOIELLO





Le serate estive più speciali assumeranno un tocco ancor più prezioso con un paio di sandali gioiello ai piedi: con tacco scultura, inserti metallizzati, strass o pietre colorate, a voi solo l'imbarazzo della scelta.





DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com