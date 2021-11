Le calzature must della stagione? Vi diamo un indizio: la loro punta non è né tonda né affusolata ma…quadrata! Ecco le più belle in circolazione.

Vedendole ai piedi di alcune icone di stile, il sospetto ci era venuto. Ma adesso che sono ufficialmente approdate in tutte, ma proprio tutte, le nuove collezione per l’autunno-inverno 2021 ne abbiamo ormai la certezza: le scarpe con la punta quadrata sono uno dei nuovi trend della stagione.

Negli anni ’90 hanno dominato dentro e fuori le passerelle, poi si sono prese una piccola pausa e ora sono nuovamente tornate in gran rispolvero.

Quest’estate avevamo notato giusto qualche mules o qualche sandalo (ricordate quelli di Bottega Veneta?) con la punta geometrica, ma adesso la tendenza è esplosa e sembra aver contagiato anche tutte le altre calzature.

Che sia un addio definitivo ai modelli con punta tonda o affusolata? Noi crediamo di no, ma chi può dirlo! In attesa di scoprirlo, meglio cominciare a prendere confidenza con queste new entry della scarpiera.



Un paio di stivaletti da portare con jeans e pullover. Un paio di mocassini da sfoggiare con calzino colorato a contrasto. Un paio di décolleté da abbinare agli abiti più femminili del guardaroba.

Nelle nuove collezioni di grandi griffe e piccoli brand c’è un trionfo di scarpe con la punta quadrata e voi potete subito approfittarne per trovare quelle che più si adattano al vostro stile.

Non dite di no per partito preso! Prendetevi un po’ di tempo per provarle e magari date un’occhiata alla nostra selezione. Siamo certe che alla fine riusciranno a far cambiare idea anche a chi adesso storce un po’ il naso.



MANGO Stivali neri sotto al ginocchio a punta quadrata

Credits: shop.mango.com

SERGIO ROSSI Mocassini a punta quadrata con dettagli color oro rosa

Credits: farfetch.com

MONKI Stivaletti bianchi con tacco largo e punta squadrata

Credits: zalando.it

PRIMARK Sandali a stampa snake con punta quadrata

Credits: primark.com

PARIS TEXAS Stivali al ginocchio a stampa cocco con punta quadrata

Credits: matchesfashion.com

ZARA Mocassini effetto vernice con tacco grosso e punta quadrata

Credits: zara.com

PRADA Slingback in pelle bianca con punta squadrata

Credits: farfetch.com

REIKE NEN Ballerine in pelle rosa con punta quadrata

Credits: farfetch.com

CARMENS Tronchetti in pelle marrone con tacco largo e punta quadrata

Credits: carmens.it

RUPERT SANDERSON Ballerine in pelle con motivo jacquard e punta quadrata

Credits: farfetch.com

JIMMY CHOO Ankle boots con tacco sottile e punta squadrata

Credits: farfetch.com

MIU MIU Stivali alti con tacco alto e punta quadrata

Credits: matchesfashion.com

ÁNGEL ALARCÓN Décolleté a punta quadrata con cinturino alla caviglia

Credits: zalando.it

& OTHER STORIES Sligback rasoterra effetto coccodrillo con punta quadrata

Credits: stories.com