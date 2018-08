Golden fever! Ballerine, sandali, sneakers, décolleté... le scarpe estive si tingono d’oro!



Sono le party shoes per eccellenza, quei modelli che arricchiscono e illuminano le mise più ricercate e che non a caso amiamo sfoderare soprattutto nelle occasioni speciali, ma sandali e scarpe dorate possono rivelarsi una valida alternativa anche per il giorno e meriterebbero un po’ più di spazio nella scarpiera estiva.

Che siano sandali rasoterra, décolleté con tacco midi, sneakers o sandali con la zeppa, le calzature dai riflessi dorati sono il pezzo da puntare quest’estate per dare una vera iniezione di glamour anche ai look da tutti i giorni.

Protagoniste indiscusse dello street style, sandali e scarpe dorate sono una presenza fissa nelle collezioni di grandi e piccoli brand: quale migliore occasione per accaparrarsi qualche nuovo modello da indossare subito in città e, perché no, da infilare anche nella valigia delle vacanze?

Se state pianificando una nuova sessione di acquisti e siete in cerca di idee per il vostro shopping, ecco una selezione di proposte su cui mettere gli occhi!





DIOR Ballerine dorate effetto specchio con tacco largo

LE PETIT TROU Mules in pelle metallizzata con tacco largo

ANCIENT GREEK SANDALS Sandali dorati rasoterra con fascette sottili

JIMMY CHOO Décolleté in pelle metallizzata color oro

SUPERGA Sneakers dorate effetto snake

SOPHIA WEBSTER Sandali dorati con applicazione di cristalli

PRADA Décolleté con tacco mini in pelle metallizzata

TORY BURCH Sandali infradito dorati

SAINT LAURENT Espadrillas dorate con la suola in corda

STUART WEITZMAN Sandali con la zeppa dai riflessi dorati

