Togliersi qualche sfizio con i saldi è doveroso. Cominciamo con le scarpe?

Nei mesi scorsi siete state caute e non avete osato comprare quei texani da urlo che vi tentano dall'inizio della stagione? Bene, è giunto il momento di cedere all'impulso e di averli!

Approfittando ovviamente dei prezzi ribassati che i saldi invernali portano con sè. Se però l'idea di combattere per l'ultimo paio delle vostre scarpe preferite con orde di shopaholic impazzite vi terrorizza, potreste anche valutare di acquistarle comodamente sedute sul vostro divano. Online, infatti, sconti e promozioni sono già iniziati da tempo.

Ma quali sono i modelli vincenti da avere per non pentirsi dell'acquisto?

Un paio di chunky sneakers che più sono colorate e meglio è, gli stivaletti bianchi immancabili anche nel guardaroba della bella stagione, le pumps con kitten heels per un tocco bon ton che non guasta mai, dei sandali glitter per le serate più glamour, e tante altre ancora.

Ecco le nostre preferite, da appuntarsi subito per uno shopping mirato.





Le chunky sneakers





Falcon ADIDAS

Credits: mytheresa.com





La décolleté di raso





Con cinturino gioiello PRADA

Credits: net-a-porter.com





Gli stivaletti texani





Stivaletti in suede LAURENCE DACADE

Credits: net-a-porter.com





Gli stivaletti bianchi





Con tacco squadrato STUART WEITZMAN

Credits: mytheresa.com





Le pumps con kitten heels





Color-block BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com









Gli stivaletti stringati









Stivaletti stringati TOD'S

Credits: mytheresa.com





I sandali gioiello





Con glitter argento MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





Gli stivali cuissardes

Stretch con tacco sottile ZARA

Credits: zara.com





I sabot





Con tacco alto e inserto metallizzato AQUAZZURA

Credits: net-a-porter.com





I mocassini ultra chic





Mocassini in pelle STUART WEITZMAN

Credits: net-a-porter.com