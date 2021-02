Dalle sneakers, per un look easy e disinvolto, alle pumps, per una mise più ricercata: ecco quali scarpe si abbinano perfettamente ai pantaloni a gamba larga.

Sono da sempre uno dei punti fermi del nostro guardaroba ma negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzarli ancora di più e, complici le lunghe giornate di smartworking tra le quattro mura di casa, sono diventati i nostri amici inseparabili, preziosi alleati per creare look quotidiani comodi e stilosi: impossibile resistere al fascino (e alla comodità) dei pantaloni ampi a gamba larga!

Capo super versatile da abbinare in tutte le salse, ci piacciono tanto perché non strizzano le forme, assicurano il massimo comfort h24 e perché sono declinati in così tante versioni che in circolazione si trovano modelli adatti a ogni silhouette.

Ma ce l’hanno un difetto: spesso e volentieri ci mandano in crisi quando si tratta di scegliere le scarpe giuste con cui indossarli.

Con quali scarpe abbinare i pantaloni a gamba larga?

In fondo non ci sono rigide regole da seguire, molto dipende anche dal look che si vuole creare e dai modelli che si vogliono indossare.

Un paio di pantaloni a palazzo ad esempio sono perfetti con pumps, slingback o qualsiasi altra scarpa con il tacco che sono di grande aiuto per slanciare la figura e farci sembrare più alte.

I pantaloni cropped si sposano molto bene con stivaletti o scarpe con lacci e stringhe che si annodano alla caviglia; quelli culotte invece sono un vero must con sneakers dalle linee essenziali o chunky shoes. Se poi avete già nell’armadio un paio di pantaloni a vita bassa (che regneranno sovrani questa primavera-estate) provateli con un paio di ballerine dai colori vivaci: non vi deluderanno!

Pronte a fare il pieno di ispirazione? Se siete a caccia di idee, ecco 5 combo che possono fare giusto al caso vostro!

Pantaloni a gamba larga e décolletè

Pantaloni in lana verde con chiusura a coulisse JIL SANDER + Décolleté a stampa pitonata BRUGLIA

Credits: farfetch.com/ yoox.com

Pantaloni a gamba larga e stivaletti

Pantaloni larghi a stampa geometrica ICHI + Stivaletti in pelle con tacco largo CARMENS

Credits: zalando.it/ carmens.it

Pantaloni a gamba larga e slingback

Pantaloni cropped dal taglio fluido IBLUES + Slingback in pelle bianca con tacco sottile BATA

Credits: it.blues.com/ bata.it

Pantaloni a gamba larga e sneakers

Pantaloni culotte effetto pelle MANGO + Sneakers Stan Smith in pelle bianca ADIDAS

Credits: shop.mango.com/ adidas.it

Pantaloni a gamba larga e ballerine

Pantaloni a fiori a vita bassa BOUTIQUE MOSCHINO + Ballerine rosse in pelle scamosciata AQUAZZURA

Credits: farfetch.com