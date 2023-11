A ogni modello di jeans la sua scarpa. Ecco i match infallibili su cui puntare questa stagione!

Inossidabili, imprescindibili, irrinunciabili. I jeans sono il punto fermo di ogni armadio. Basic ma mai noiosi, riconoscibili eppure trasformisti come nessun altro capo, versatili e sempre on trend, restano una grande certezza su cui poter contare in qualsiasi situazione.

Merito del numero infinito di combinazioni e styling che li vede protagonisti. D’altronde, si sa, il denim va con tutto.

Ma per abbinare i jeans in modo davvero impeccabile ci sono alcuni elementi da non sottovalutare. In primis le scarpe.

Sì, perché esistono modelli di pantaloni che si sposano alla perfezione con alcune tipologie di calzature e declinazioni che stanno indubbiamente meglio con altre.

A chi non è capitato di ritrovarsi davanti allo specchio con indosso un paio di favolosi cinque tasche appena acquistati e non riuscire a decidere come indossarli?

Per darvi una mano a scegliere fra i tanti mix possibili, abbiamo messo a punto una pratica style guide con suggerimenti e tricks a prova d’errore. Pronte a prendere nota?

Jeans a sigaretta con i mocassini

Gamba dritta e vita regular: è questo l’identikit dei jeans più amati di sempre. I jeans straight o a sigaretta sono un classico che non tramonta mai e che va d’accordo con moltissime tipologie di scarpe, dagli stivaletti alle sneakers. La nostra combo preferita però rimane quella con i mocassini, classy e più che mai attuale. Da completare con un paio di calzini, come vuole il trend del momento.

Jeans a gamba dritta in denim scuro COS, mocassino con suola chunky in gomma e tacco in cuoio TOD’S

Jeans cropped con le slingback

Quando si tratta di jeans cropped - ossia tagliati alla caviglia - la scelta della scarpa giusta diventa fondamentale. Il rischio è quello di non valorizzare la figura oppure di puntare su abbinamenti troppo casual e all’apparenza trasandati. Per non sbagliare, optate su un paio di slingback con un po’ di tacco: un’opzione perfetta per guadagnare centimetri (e tanto stile).

Jeans a vita bassa tagliati alla caviglia AGOLDE, slingback in vernice con tacco kitten DOLCE & GABBANA

Jeans flare con le sneakers

Sarà per la silhouette scampanata che fa pensare subito ai mitici anni ‘70 o per il mood un po’ bohemien ma al contempo sofisticato, ma i jeans a zampa continuano a primeggiare negli armadi e in cima alle wishlist di tutte le denim lovers. Il fondo ampio consente di indossarli con stivali e stivaletti, ma anche mules, ballerine e ovviamente con le sneakers. Queste ultime restano la nostra scelta preferita, soprattutto per i daily look.

Jeans svasati sul fondo A.P.C., sneakers con tomaia in nabuk ADIDAS

Jeans a palazzo con gli stivaletti

Se, come noi, siete fan dei pantaloni palazzo, il vostro modello di jeans non può che essere quello a gamba larga. Anche in questo caso potrete sbizzarrirvi nella scelta della scarpa. Ma se volete sfruttare appieno il potenziale fashion di questo tipo di pantaloni, vi suggeriamo di puntare su un paio di stivaletti a punta, bassi o con tacco.

Jeans a gamba larga 7 FOR ALL MANKIND, stivaletto in stile texano con tacco basso AEYDE

Jeans skinny con gli stivali

Pensavamo di averli definitivamente archiviati e invece i jeans skinny, dopo essere scomparsi dai radar per qualche stagione, sono tornati a dominare la moda e i nostri guardaroba. Avendo una vestibilità molto slim, stanno benissimo infilati in un paio di stivali dal gambale ampio (come quelli in stile equestre o i modelli slouchy in camoscio).

Jeans in denim stretch sostenibile CLOSED, stivali alti in pelle MANGO

Mom jeans con le ballerine

Tapered, mom, baggy: chiamateli come preferite ma soprattutto teneteli sempre a portata di mano. I jeans dalla silhouette affusolata e più stretta a livello della caviglia, sono gli alleati numero uno su cui contare quando vogliamo il massimo della comodità. Ma con quali scarpe indossarli? Il match più cool del momento è sicuramente quello con le ballerine, ma nulla vieta di sfoggiarli con le scapre da ginnastica o - per chi se la sente di osare un po’ - con un bel paio di camperos.

Mom jeans H&M, ballerine in nappa nude REPETTO

