Come abbinare mocassini e calzini? Ecco 6 idee direttamente da Instagram per sperimentare la combo più cool di stagione. Lasciatevi ispirare!

La stagione dei mocassini è ufficialmente iniziata: sono loro le it shoes indiscusse dell’autunno, le irrinunciabili fashion alleate per affrontare con il piede - e lo stile - giusto i primi freddi. Flat o con suola platform, dal design classico oppure rivisitato, sono al centro della combo più virale del momento: quella con i calzini.

Un trend amatissimo da influencer e it girl, che si rivela perfetto da sperimentare anche nella quotidianità. Più facile da replicare di quanto si possa credere, l'accoppiata mocassini + calzini è davvero vincente.

Merito del mix tra il gusto formale e sofisticato dei primi e l'appeal ultra cozy dei secondi, in grado di rendere ogni mise cool e originale senza troppi sforzi. Guardare questi 6 look per credere. Pronte a prendere nota?

Mocassini con calzini neri

L’abbinamento ideale per chi non se la sente di osare troppo? Quello che punta su mocassini e calzini neri, easy ma assolutamente trendy. Da completare con blazer oversize a tinte neutre e pullover a righe marinière.

Mocassini con calzini alti al polpaccio

Se fino a qualche stagione fa li abbiamo tenuti ben nascosti sotto i pantaloni, adesso i calzini alti al polpaccio - aka i famigerati gambaletti - si preparano a uscire allo scoperto. E si portano con i mocassini chunky per dar vita a ensemble ad alto tasso di glamour. Il nostro suggerimento è di prediligere calze pesanti in maglia a coste e giocare con i toni del grigio, colore gettonatissimo questa stagione.

Mocassini con calzini bianchi

Tremate, tremate: i calzettoni bianchi sono tornati! Sono loro i nuovi bff dei mocassini. La combo può sembrare un po’ azzardata, ma è già diventata un vero e proprio tormentone. Per evitare scivoloni di stile, assicuratevi di “tirare su” l’outfit con capi ipersofisticati: un paio di pantaloni in pelle color cioccolato ad esempio, o una gonna midi dal taglio rigoroso o ancora, come in questo caso, una giacca formale dal gusto maschile.

Mocassini con collant e calzini

Perfetto per le più freddolose, il mix con mocassini, calze velate e calzini ci ha conquistate al primo sguardo. La variante più cool è sicuramente quella con calzini bianchi a contrasto, ma nulla vieta di optare per altri colori o per un rassicurante total black.

Mocassini con calzini sportivi

Finora li abbiamo visti accostati prevalentemente alle sneakers, ma questa stagione i calzini sportivi in spugna si indossano anche con i mocassini. Una soluzione indubbiamente originale che regalerà un twist tutto nuovo ai soliti look daily a base di maglieria.

Mocassini con calzini ricamati

Non solo sporty vibes. Tra le declinazioni del trend più forti di stagione c’è anche quella super cute che vede i mocassini insieme ai calzini ricamati. L’importante è bilanciare il look con elementi ricercati e un po’ di colore per evitare di rendere l’insieme eccessivamente romantico.