Dalle sneakers bianche alle décolleté con tacco, vi diciamo 5 modelli di scarpe di cui non vi pentirete mai e poi mai (e che sono da avere assolutamente!)

Le scarpe, si sa, sono da sempre croce e delizia per tutte noi. L'oggetto del desiderio di ogni donna e anche l'accessorio in grado di fare davvero la differenza in fatto di look. Ma pensate un attimo a quante volte vi siete trovate a comprare un paio di "shoes to die for" che però, dopo un momento di iniziale entusiasmo, avete riposto tristemente nella scarpiera senza mai più indossarle.

A noi è successo davvero tante tantissime volte! Questo perchè spesso ci siamo fatte trasportare dalle tendenze di stagione e non abbiamo pensato alla reale portabilità nel quotidiano. Poi per carità un modello speciale o un po' pazzo da indossare una tantum ci sta eccome, eh, basta solo che non diventi "la regola" nella lista dei nostri acquisti.

Per questo abbiamo deciso di stilare una lista delle scarpe immancabili in un guardaroba femminile che si rispetti: parliamo di quei modelli passe-partout e evergreen, che non c'è trend stagionale al mondo che riesca a scalfire. Pronte a prendere nota?

Sneakers bianche

Sì, sono senz'altro bellissime le chunky così colorate e glam, ma parliamoci chiaro: se dobbiamo scegliere un paio di sneakers che stiano davvero bene con tutto, dall'abito svolazzante al tailleur, la scelta non può che ricadere sulle classiche sneakers bianche. In pelle o in tela, ciò che conta è che abbiano un design pulito e essenziale che ci consenta di sfoggiarle sempre.

ADIDAS Stan Smith

SUPERGA

CONVERSE All Star

ONITSUKA TIGER

Décolleté con tacco sottile

Di pumps e décolleté ne abbiamo viste in tutte le salse nel corso degli anni: con lustrini, tacco scultura, applique preziose, dettagli color-block, and so on. Tutte meravigliose, niente da dire. Ma anche in questo caso vale la regola del "less is more": la semplicità di un paio di décolleté a punta con tacco sottile (alto o midi lo stabilite voi) vi garantisce un'infinità di abbinamenti super stilosi senza dover far esplodere la scarpiera. Le nuance da avere? Dipende molto dal vostro stile ma i colori intramontabili restano sempre il nero, il nude e il beige. Se poi cercate qualcosa di ancor più elegante per un'occasione speciale, le Jimmy Choo con glitter argento sono esattamente ciò che fa per voi!

Décolleté in vernice CASADEI

In pelle nera con logo VALENTINO GARAVANI

Pumps nude GUESS

Con glitter silver JIMMY CHOO

Stivaletti neri

Come vi avevamo anticipato, quest'anno i modelli must per essere al passo con gli ultimi trend sono senz'altro i texani (o western boots) e i chunky boots da scegliere in nuance accese per una resa super glam. Detto ciò i nostri best friend forever in fatto di stivaletti, quelli in poche parole che ci risolvono in un lampo tutti i dilemmi fashion, sono sempre e soltanto loro: un paio di stivaletti dalla silhouette pulita e rigorosamente black. Che siano dei tronchetti con tacco midi e sottile, dei chelsea rasoterra, con tacco medio super comodo o con tacco alto ma grosso, poco importa: sono un acquisto sicuro di cui non vi pentirete mai, fidatevi.

Stivaletti con kitten heels ZARA

Chelsea Boots flat & OTHER STORIES

Stivaletti a punta con tacco midi ACNE STUDIOS

Con tacco grosso e comodo H&M

Mocassini manlike

Comodi e raffinati, i mocassini d'ispirazione maschile non sono più solo la calzatura ideale per i dress code più formali ma sono stati ampiamente sdoganati anche nelle occasioni più informali e nel tempo libero. Basta mixarli ad esempio con un paio di jeans, una bella camicia e un blazer per ottenere all'istante una mise très chic. Per noi insomma hanno tutti i requisiti di stile e versatilità per rientrare tranquillamente nella lista delle scarpe "no regrets". Dai classici e sempre iconici di Gucci con morsetto dorato per chi vuole fare un vero investimento, ai modelli più easy e affordable, come quelli di Mango con dettaglio increspato, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Mocassini in pelle con morsetto GUCCI

In pelle blu navy LEPORI

Mocassini color cuoio con fibbia dorata TOD'S

Mocassini in pelle increspata MANGO

Ballerine bon ton

Sì, lo sappiamo bene: le ballerine, proprio come l'opera, "o si amano o si odiano ma se le amate, le amerete per sempre"- libera citazione di uno dei nostri film preferiti ("Pretty Woman" per chi non avesse già indovinato!). Ebbene, noi le amiamo proprio perché sono l'alternativa flat più chic che esista e perché sanno regalare anche al look più semplice un'aria bon ton irresistibile. Se la pensate come noi, non potete non averne almeno un paio a disposizione, da indossare con abitini, gonne e naturalmente anche con un semplice jeans. Con punta tonda o squadrata, in pelle o in vernice, con fibbia metallizzata o strass, scegliete le vostre!

In vernice rosa con punta squadrata ROGER VIVIER

Accollate con strass MIU MIU

Con punta tondo e logo dorato TORY BURCH

Bicolor a punta PRETTY BALLERINAS

