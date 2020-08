Voglia di un paio di scarpe nuove di zecca? I modelli must dell'autunno vi lasceranno a bocca aperta: dalle sneakers alle décolleté, ecco tutte le varianti must have!

Settembre si avvicina a grandi passi e quale occasione migliore del "back in town" per concedersi un nuovo paio di scarpe favolose?

No, non parliamo di modelli qualsiasi ma di alcuni dei must dell'autunno 2020, già pronti a diventare il vostro chiodo fisso finchè non li avrete finalmente ai vostri piedi.

Inutile resistere e opporre resistenza: è una battaglia persa in partenza, lo sappiamo noi e lo sapete anche voi. Molto meglio focalizzarsi sulle varianti più stilose su cui investire per dare un twist al look senza ripensamenti. Quali?

Abbiamo vagliato le proposte più cool in circolazione e scovato le nostre preferite tra sneakers, décolleté, stivaletti, mocassini e sabot perfette per iniziare la nuova stagione con il piede giusto.

E c'è spazio persino per scarpe aperte e sandali, da indossare subito senza calze ma da sfruttare anche nei prossimi mesi, magari con l'ausilio di un paio di collant super coprenti o con dei calzini glam.

Lasciatevi tentare!

DIOR Décolleté Boy D

Credits: dior.com

A.BOCCA Pumps in vernice con tacco midi

Credits: abocca.co

JIMMY CHOO Sandali in pelle scamosciata

Credits: jimmychoo.com

& OTHER STORIES Sabot di pelle

Credits: stories.com

FABIO RUSCONI Mocassini color petrolio

Credits: fabiorusconi.it

MIU MIU Ballerine glitter

Credits: mytheresa.com

JANET & JANET Stivaletti con tacco snake print

Credits: janetandjanet.com

ALLAGIULIA Friulane in velluto

Credits: allagiulia.it

MARELLA Slingback bicolor

Credits: it.marella.com

TWINSET MILANO Pumps gioiello

Credits: twinset.com

MANGO Sandali infradito con listini

Credits: shop.mango.com

ZARA Mules con inserto a rete

Credits: zara.com

PINKO Sandali in pelle gold

Credits: pinko.com

LUDOVICA MASCHERONI Loafer pied de poule con nappine

Credits: ludovicamascheroni.eu

CARMENS Stivaletti stringati in pelle

Credits: carmens.it

MAX&CO. Sandali in pelle color-block

Credits: it.maxandco.com

GUCCI Sabot con catena dorata

Credits: mytheresa.com

EMANUELLE VEE Biker boots con strass

Credits: emanuellevee.it