Siete pronte? E’ in arrivo una cascata di glitter che illuminerà i vostri look dai piedi in su! Per stare al passo con la tendenza ecco i modelli di scarpe più sfavillanti da sfoggiare questa estate!

Chi non ha mai sognato da bambina di essere una principessa e indossare un paio di scarpe glitter? Come per magia il sogno è diventato realtà e la tendenza ha conquistato proprio tutti, designer compresi: impossibile uscirne indenni.

Dai sandali svettanti alle ballerine fino alle sportivissime chunky sneakers i brillantini vengono spolverati e tempestati a profusione su tutti i modelli o solo su cinturini e plateau, giusto per dare quel tocco di magia in più.

Attenzione però, la “polvere di stelle” può provocare dipendenza, come riuscire a dosarla per non abbagliare? Ecco alcuni fashion tips da seguire.

Per un look sofisticato da vera diva, vi basterà semplicemente essere più sobrie possibili: mixate solo tonalità chiare o neutre e non abbinate ulteriori accessori.

Se invece puntate ad ottenere un effetto sparkling Disco anni 80 mirate ai colori sgargianti e fluo perché l’eccesso risulti vincente e accattivante.

Per non sbagliare nella gallery troverete una ventata di scarpe glitter pronte a illuminare ogni vostro passo!

CONVERSE BY JW ANDERSON Sneakers alte con glitter color pesca.

Credits: jwanderson.com

OSCAR TIYE Sandali bassi Malikha con lacci e glitter bianchi.

Credits: oscartiye.com









ANNA VIRGILI Sandali con tacco medio glitterato.

Credits: annavirgili.com

ANNIEL Sandali impreziositi da brillantini silver.

Credits: annielmoda.com

BHLDN Sandali gold con tacco a stiletto.

Credits: bhldn.com

FILA Sneakers grigio siderale con suola alta.

Credits: fila.com

GIOSEPPO Sandali dorati con plateau glitterato.

Credits: gioseppo.com

JIMMY CHOO Décolleté rosa con tacco a stiletto dorato.

Credits: matchesfashion.com

MALONE SOULIERS Décolleté silver con finiture viola.

Credits: malonesouliers.com

MIU MIU Sandalo zeppa tempestato di glitter rosso rubino.

Credits: matchesfashion.com

MOTIVI Sneakers beige con inserti glitter.

Credits: motivi.com

POLLY PLUME Ballerina Clara con glitter multicolor.

Credits: pollyplume.com

TABTHA SIMMONS Sandali flat con fibbia rosa ton sur ton.

Credits: net-à-porter.com

TOD'S Scarpe basse in pelle silver e glitter argento vivo.

Credits: tods.com

ZARA Sandali alti con tacco a stiletto in pelle silver e brillantini bicolor.

Credits: zara.com