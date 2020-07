Le scarpe firmate più cool dell'estate? Abbiamo scovato 6 tendenze dalle passerelle più glamour (con relativi consigli sui modelli da acquistare subito)

Scarpe, scarpe e ancora scarpe... per quante paia ne compriamo, non sembrano mai abbastanza! Se condividete anche voi questa passione inesauribile, non vorrete certo lasciarvi scappare le calzature protagoniste dell'estate 2020. Quali sono?

Per fare il punto sulle tendenze più hot della stagione in corso, abbiamo sbirciato sulle passerelle spring summer e decretato 6 trend immancabili nel guardaroba di ogni shoes addicted che si rispetti!

Pronte a mettere le mani (o forse dovremmo dire i piedi) su questi gioiellini?

I SABOT IN PELLE IMBOTTITA

Partiamo dal modello che sta facendo impazzire le influencer di tutto il mondo, vi basta aprire i profili Instagram più cool per accorgervene. Sì, parliamo proprio dei sandali con fasce in pelle intrecciata proposti in passerella da Bottega Veneta e disponibili in tante varianti cromatiche, una più bella dell'altra. Noi adoriamo quelle arancio e quelle viola, due nuance must di stagione, che daranno un boost di glamour anche alle mise più essenziali. Cercate qualcosa di più easy? Il sabot beige di Stradivarius si rivelerà un passe-partout dal mattino alla sera, mentre se volete puntare sulla comodità, i sandali flat di Pull&Bear sono la scelta più azzeccata..e quell'azzurro cielo è davvero delizioso!

Le nostre proposte di shopping

BOTTEGA VENETA

STRADIVARIUS

PULL&BEAR

LE ESPADRILLAS IN CORDA

Le calzature che meglio rappresentano l'estate secondo noi sono proprio loro, le espadrillas. Dior le ha proposte in passerella anche sotto a mise elegantissime, come il longdress in pizzo ricamato effetto vedo-non vedo. Ebbene, non esiste un solo modo giusto di indossarle: la loro versatilità le rende infatti perfette sia nel quotidiano (con un classicissimo 5 tasche per intenderci), sia nelle occasioni più eleganti. Potete sceglierle nere per andare sul sicuro oppure osare con nuance più accese (come il modello color-block di Castañer, ad esempio) per portare un pizzico di colore nel vostro dress code. Insomma: sbizzarritevi!

Le nostre proposte di shopping

DIOR

CASTAÑER

BEBO su Zalando

I SANDALI INFRADITO

Altro trend, altra grande certezza del periodo estivo: le infradito. Ma non parliamo delle solite ciabattine flip flop da portare solo in spiaggia, bensì dei sandali con tacco più chic di stagione. Li abbiamo ammirati sulla passerella di Rejina Pyo abbinati a midi dress sofisticati e ora li vorremmo avere sempre a disposizione nella nostra scarpiera, voi no? Le nuance su cui puntare sono le più classiche, dal bianco al nero fino alla palette dei beige, per aggiungere un tocco minimal irresistibile a tutti i look.

I nostri consigli di shopping

MANGO

J CREW

H&M

LE SCARPE CON FIOCCO

Femminili, romantici e con quell'aria bon ton che non guasta mai, fiocchi e fiocchetti spuntano sulle nostre pumps preferite di stagione. Le avevamo già intercettate sulle passerelle (nella foto un modello della sfilata di Tory Burch), ora le vediamo nei negozi fisici o virtuali dei nostri brand del cuore. Ma attenzione: non relegatele tra le calzature da indossare solo in occasione di matrimoni e cerimonie eleganti perché sono molto ma molto di più: basta provarle con un semplicissimo paio di jeans per rendersene conto.

I nostri consigli di shopping

TORY BURCH

TWINSET MILANO

ZARA

LE PUMPS MARY JANE

Sempre sul filone del bon ton ma con un accento rétro in più, ci sono loro: le nostre amate Mary Jane. Il modello con cinturino alla caviglia torna a conquistarci ancora una volta, declinandosi su texture e colori diversi per accontentare tutte le esigenze di stile e i gusti di ciascuna: in raso con punta affusolata, come abbiamo visto sulla passerella di Jason Wu, in suede blu navy con punta arrotondata, oppure super girlish in vernice lilla come la proposta di Lazzari (tra l'altro il tacco midi è perfetto per tutti i giorni!).

I nostri consigli di shopping

DOROTHY PERKINS su Zalando

LAZZARI

STAUD

I SANDALI CON PLATEAU

Poter "svettare" senza che la comodità ne risenta vi sembra una cosa impossibile? Vi sbagliate, con i sandali con plateau si può eccome! E la bella notizia è che sono anche un grande must dell'estate 2020. Parlano chiaro le immagini della passerella di Miu Miu che li ha proposti con un maxi plateau in legno (un po' in stile zoccoli), impreziositi da applique luccicanti oppure da ricami floreali. Se vi sembra too much per voi e preferite invece qualcosa di più sobrio, niente paura: il modello di & Other Stories in pelle bianca è quello che vi ci vuole.

I nostri consigli di shopping

MIU MIU

& OTHER STORIES

L'AUTRE CHOSE

