Hanno cristalli, dettagli oro e argento, glitter e fiocchi; sono le party shoes e non sono mai state così belle!

Ma quanto ci piace metterci "in ghingheri" per le feste natalizie?

Oro, rosso, verde, tartan, velluto, paillette e chi più ne ha più ne metta!

A completare ogni outfit festaiolo ci sono poi le party shoes, scarpe eleganti del 2019, preziose e uniche, in grado di rendere speciale ogni abbinamento.

Perfette per un'occasione speciale come una cerimonia (anche in inverno, certo!) oppure proprio da sfoggiare a Natale e Capodanno.

Sceglietele alte o basse, aperte o chiuse, luccicanti o sobrie secondo il vostro outfit, stile e occasione, tanto saranno loro le protagoniste di ogni evento in calendario!

Scoprite le scarpe più natalizie e festose del momento nella nostra gallery!

These shoes are made for partying!

(Credits: Tory Burch)

Chi ha detto che le scarpe delle feste debbano essere esclusivamente sandali o décolleté? I booties con dettaglio brooch in cristallo di Tory Burch sono elegantissimi e perfetti sotto abiti, gonne o pantaloni. #PartyBootie

(Credits: Bottega Veneta)

Il brand dell'anno Bottega Veneta propone delle décolleté nere impunturate, rese chic e serali dalla punta oro. #LadyLike

(Credits: René Caovilla)

Viva il Made in Italy con lo storico nome René Caovilla che continua ad incantarci con i suoi sandali signature in cristalli Swarovski, questa volta in rosso Natale! #ChristmasSandals

(Credits: Amina Muaddi)

La collezione della rivelazione internazionale Amina Muaddi è un tripudio di glitter, cristalli e colori come questi sandali in blu modello Gilda con listini sottili in Swarovski. #GildaSandals

(Credits: Dior)

Le inimitabili J'adior di Dior si tingono di rose gold per entrare ai party natalizi più esclusivii! #Jadior

(Credits: Zara)

Piccoli cristalli di mille colori sulle pump di Zara, un piccolo capolavoro che trovate nei negozi e online a soli €39,95! #BestPrice

(Credits: Custommade)

Anche il velluto fa molto "Natale" come sui sandali verde wasabi con maxi fiocco di Custommade! #VelvetGreen

(Credits: Midnight 00)

Ecco il brand che ha sbancato tutto nel 2019 e che, secondo noi, farà tanta strada. Si tratta di Midnight 00 che sta vestendo i piedi di tutte le star. #SuperStarBrand

(Credits: Loriblu)

Le décolleté di Loriblu sono traforate e decorate da piccoli cristalli degradé. #CrystalChristmas

(Credits: Casadei)

Le décolleté modello knife di Casadei sono ancora più sexy ed eccentriche in pelle oro e argento. #SilverAndGold

(Credits: Christian Louboutin)

Le creazioni di Christian Louboutin sono sempre femminili e divertenti come questo meraviglioso esemplare rosso veneziano con maxi fiocco sul retro! #MaxiFiocco

(Credits: Dolce & Gabbana)

I sandali gioiello di Dolce & Gabbana sono nati per farsi notare! #SoUnique

(Credits: Bershka)

I sock booties ovvero gli stivali attillati a calza di Berska sono viola e scintillanti ma sopratutto costano solo €39,99! #LowCost