Dagli stivaletti stringati alle chunky sneakers, dalle décolleté bianche ai sandali preziosi per la sera: ecco le scarpe da avere assolutamente questo autunno!

Come iniziare la nuova stagione con il piede giusto? Con un paio di scarpe nuove di zecca, che domande!

Neanche il tempo di archiviare infradito e sandaletti da spiaggia, che già spuntano infatti le prossime ossessioni fashion pronte a tenerci compagnia per tutto l'autunno inverno 2019 2020.

Su quali modelli puntare per andare davvero sul sicuro e per accompagnare con stile tutti i nostri look, dal mattino alla sera?

Abbiamo sbirciato tra le "primizie" in circolazione e selezionato le varianti che non possono proprio mancare nella vostra scarpiera.

Chunky sneakers, stivaletti stringati, sandali con listini intrecciati (in primis la versione proposta da Bottega Veneta che ha conquistato tutte le influencer e non solo!).

E ancora, pumps dalla silhouette accollata, slingback a fantasia, mocassini in vernice, stivali alti e molto molto altro ancora.

Pronte per una nuova entusiasmante sessione di shopping?





Stivaletti stringati ZARA

Credits: zara.com





Chunky sneakers FILA

Credits: fila.com





Décolleté bianche accollate GUCCI

Credits: gucci.com





Slingback in tartan con borchie DIOR

Credits: dior.com





Mocassini di vernice MANGO

Credits: shop.mango.com





Sandali in velluto AVEM

Credits: avemshoes.com





Stivali alti in pelle cuoio ALEXANDRE VAUTHIER

Credits: net-a-porter.com





Sandali bianchi con listini BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com





Stivaletti animalier SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com





Pumpsdi vernice con cinturini CARMENS

Credits: carmens.it





Loafer jacquard PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com





Scarpe da sera in pvc con ruches GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com