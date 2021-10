Sì, parliamo proprio delle scarpe con cinturino che indossavamo da bambine! Scoprite con noi le Mary Jane più belle in circolazione

Il loro nome deriva da una serie di fumetti firmata da Richard Felton e pubblicata dal New York Herald nel lontano 1902: i protagonisti, Buster Brown e la sua amata, che si chiamava per l'appunto Mary Jane, indossavano un paio di scarpe con cinturino sul collo del piede. Le stesse insomma che ancora oggi ci fanno battere il cuore e che a dirla tutta amiamo fin da quando eravamo bambine (alzi la mano chi non ne ha posseduto almeno un paio durante l'infanzia!).

Simbolo di uno stile preppy/college, sono tornate in auge anche per merito di Daphne Bridgerton che nella celebre serie tv di Netflix ha incantato tutti con i suoi look favolosi (e le sue Mary Jane ai piedi).

Ma non solo: anche le collezioni dei designer più affermati le hanno consacrate a scarpe most wanted di stagione. Un esempio su tutti? Il modello D-Doll in vernice con triplo cinturino proposto da Dior e sfoggiato di recente dalla splendida Alexa Chung. Il classico esempio di #shoestodiefor!

Ma ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche: dalle mitiche Carel, perfette anche nella versione check per dare un tocco originale al look, alla variante in vernice rossa di Christian Louboutin che ci ricorda un po' le scarpette magiche di Dorothy nel film "Il mago di Oz".

E ancora quelle di A.Bocca con un solo cinturino e fibbia dorata a forma di cuore, quelle in cuoio di Lazzari con chiusura a bottoncino, fino alla versione sparkling ricoperta di glitter argento di Miu Miu, da sdrammatizzare con un paio di jeans o da sfoggiare in combo con un abito elegante per una serata speciale.

Flat o con tacco, l'importante è averne almeno un paio a disposizione, da portare anche con un paio di calzini corti, proprio come fanno le influencer più stilose: i vostri outfit autunnali non aspettano altro, fidatevi!

