Moda chiama luna: mi sentite? La moda entra in orbita per festeggiare i 50 anni dell’allunaggio: la missione spaziale per l’outfit perfetto è iniziata. -3 -2 -1 Atterriamo!

Era il 20 luglio 1969 quando gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins a bordo dell’Apollo 11 atterravano per la prima volta sulla superficie lunare. Una data storica e un’impresa epocale che ha cambiato per sempre l’esplorazione spaziale.

Per celebrare l’evento astronomico dell’anno alcuni brand hanno tratto ispirazione direttamente dalla luna e la tendenza cosmonauta è partita “a razzo”, più veloce della luce!

I dettagli? Sono assolutamente interstellari! Per una passeggiata nella Via Lattea vi consigliamo di indossare un paio di sneakers e una t-shirt spaziale con patchwork a tema Nasa.

A innalzare il livello di eleganza nell’iperspazio astrale ci penseranno i tessuti iridescenti abbinati ad accessori dal design futurista, spalmati in silver riflettente o grigio siderale.

Per incontri ravvicinati del terzo tipo vi suggeriamo di catalizzare l’attenzione su abiti dalle fantasie planetarie, decori space shuttle e dettagli molto extra ma poco terrestri…

Care Seleniti, siete pronte a lanciarvi in uno shopping “lunare” da spazio ultima frontiera? Per completare la vostra missione basterà acquistare i pezzi astrali più in voga in tema allunaggio!





ALCOTT T-shirt tema spaziale in cotone grigio chiaro con stampa NASA.

Credits: alcott.eu

PINKO Gonna intergalattica collezione "Space Program Spring Summer 2019".

Credits: pinko.com

BLAUER Biker jacket "silver moon" in pelle con cerniere a vista.

Credits: blauerusa.com

CHANEL Foulard con stampa prima impronta sulla luna.

Credits: chanel.com

GERMANIER Mini abito in tessuto argentato, silicone e satin.

Credits: matchesfashion.com

COACH Charm Space Shuttle realizzato in pelle multicolor e glitter.

Credits: it.coach.com





MANILA GRACE Borsa medium tote in ecopelle modello Felicia .

Credits: manilagrace.com

ZARA Jeans denim a gamba larga in tessuto iridescente.

Credits: zara.com

MAX MARA Top in tessuto grigio siderale con bretelle finemente intrecciate.

Credits: it.maxmara.com

PACO RABANNE Mini borsa con maxi paillettes argentate e riflettenti.

Credits: matchesfashion.com

PRIMARK T-shirt nera con stampa luna.

Credits: primark.com

CALICANTO Borsa secchiello Linea Biennale in pelle metallizzata argento.

Credits: calicantoluxurybags.it

VANS Sneakers alte in pelle bianca con patch laterale NASA collezione "Space Voyager".

Credits: vans.it

THE NORTH FACE Zaino maxi colore bianco capsule collection Lunar Voyage ispirata all'esplorazione dell'universo.

Credits: thenorthface.com

TRUSSARDI Occhiali da sole con lenti grigio siderale e spoiler semi trasparenti.

Credits: trussardi.com

SAVE MY BAG Borsa PRINCESS MIDI in poly-fabric con lycra® stampa laminata.

Credits: savemybag.it