Comfort e glamour insieme? Grazie ai sandali con tacco medio si può fare!



La soluzione per non rinunciare a qualche centimetro d'altezza senza però "inimicarci" i nostri poveri piedi esiste ed è anche piuttosto stilosa. Sono i sandali con tacco medio, of course.

Se è vero poi che in medio stat virtus concorderete sul fatto che non ci sia modello di scarpe più equilibrato di questo.

Per non parlare poi di quanto sono chic!

Che siate delle fan del tacco grosso e comodo oppure che preferiate i kitten heels dal gusto squisitamente bon ton, poco importa: in entrambi i casi abbiamo le versioni giuste per voi.

Minimal con listini incrociati oppure più appariscenti e "bold", ornati da fiocchi, borchie e inserti di tessuto a contrasto: la scelta sta a voi

Pronte a fare il pieno di praticità e glamour?





Sandali in pelle gold SEZANE

Credits: sezane.com





Con tacco metallizzato NEROGIARDINI

Credits: nerogiardini.it





Sandali con listini incrociati STAUD

Credits: net-a-porter.com





In pelle bianca con fibbia e borchie PRADA

Credits: net-a-porter.com





Sandali in denim ALEXANDRE BIRMAN

Credits: net-a-porter.com





Sandali metallizzati con inserto a contrasto MALONE SOULIERS

Credits: malonesouliers.com





In suede lilla LAZZARI

Credits: lazzarionline.com





In pelle rosa baby STAUD

Credits: net-a-porter.com





Con tacco a rocchetto e maxi fiocco CASADEI

Credits: casadei.com





Sandali intrecciati multicolor CARMENS

Credits: carmens.it





Con fascetta Monogram LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com





Con inserto metallizzato GIOSEPPO

Credits: gioseppo.com





In raso cipria SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com





Minimal con listini MANGO

Credits: shop.mango.com





A quadretti Vichy OSCAR TIYE

Credits: oscartiye.com





In apertura: immagini del lookbook di Sézane