Scoprite con noi la selezione più bella di sabot per l’estate, il modello must have che ci riporta negli anni 90!

Che estate sarebbe senza una hit musicale a ripetizione su tutte le radio e un modello di sandali must have da avere ad ogni costo?

Quella del 2020, seppur diversa dalle precedenti, non sarà da meno e sono tantissimi i tormentoni all’orizzonte!

Uno di questi è quello dei sandali sabot, un modello di calzatura dal richiamo nineties, che sta letteralmente spopolando!

A caratterizzare le mules sono i listini essenziali che le rendono minimal e senza fronzoli, proprio come si usava in quegli anni, e il tallone aperto con assenza di lacci e cinturini, il che (in alcuni casi) garantisce la massima praticità.

Pronte a infilarvi al volo in una delle proposte della nostra selezione?

(Credits: Sebastian Milano)

Un bel tacco 12 a contrasto con linea essenziale e fiocchetto bon ton per la proposta di Sebastian Milano.

(Credits: Musier Paris)

Se cercate brand emergenti per rinnovare il vostro armadio, vi consigliamo Musier Paris, una delle promesse della moda di domani. Questi sabot sono scollati e hanno glitter argento da Cenerentola anni 90. #CinderellaSabot

(Credits: Jacquemus)

Gli splendidi sandali di Jacquemus hanno una doppia anima: visti dal davanti sono colorati ma essenziali con i listini sottili arancio mentre da dietro si scorge un tacco vistoso ed eccentrico fatto di paillettes. Meraviglia! #SequinHeel

(Credits: Jacquemus)

In estate la rafia è sempre protagonista su borse e cappelli. Quest'anno & Other Stories l'ha proposta anche sulle scarpe e il risultato è super! Le indossereste? Noi si! #RafiaSabot

(Credits: Carmens)

I sandali sabot di Carmens hanno tre listini colorati di varia grandezza con finish snake metallico . #SnakePrint

(Credits: Bottega Veneta)

Le mule modello Lido con pelle intrecciata di Bottega Veneta sono le più desiderate dalle fashion addicted! #NewBottega

(Credits: Zara)

Flashback dagli anni 90 per la proposta color malva di Zara! Ci piace! #MauveMule

(Credits: Revolve)

Senso propone dei sandali sabot in baby pink con un dettaglio molto revival, il listino arricciato effetto elastico. Li trovate su sito Revolve, una destinazione must per le fashion lover. #CandySabot

(Credits: Mango)

Snake print, tonalità nude e PVC sulla proposta super chic di Mango con infradito. #ThongMule

(Credits: Gianvito Rossi)

Il modello di Gianvito Rossi è in PVC cangiante e e ha la punta affilata. #SexyMule

(Credits: Topshop)

Gioco di intrecci e proporzioni sui sandali aperti in pelle di Topshop. #GoldIsGold

(Credits: Schutz)

Cristalli e infradito per una proposta sexy e da sera di Schutz. #PartyMule

(Credits: Revolve)

Rejna Pio, una delle designer emergenti più gettonate, propone questi sandali con zeppa midi in verde lime. #SummerVibes

(Credits: Gedebe)

Mule a tutto colore quelle di Gedebe con listini fluo intrecciati e cristalli. #FluoSabot

(Credits: Cult Gaia)

Cult Gaia è un brand diventato famoso per le sue borsette rigide in perspex ma che ne dite di questi bellissimi sabot di PVC con frange di perline e tacco a rocchetto? #FringeShoes

(Credits: Giuseppe Zanotti)

I sabot di Giuseppe Zanotti con fiocco in raso e tacco 12 sono fatti per le Minnie moderne. #HannaSabot

(Credits: Malone Souliers)

Eleganza allo stato puro per la proposta di Malone Souliers in gold. #DemiSabot

(Credits: Revolve)

Anche LPA propone dei sandali molto sexy con listino arricciato in total black. #LessIsMore

(Credits: Benedetta Boroli)

Tacco scultura, nappa e listini in pelle stampa cocco color azzurro: i sabot Olivia di Benedetta Boroli sono la quintessenza dello chic.